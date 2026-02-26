Maltepe’de uyuşturucu serasına dönüştürülen mekana baskın: Uyuşturucuları saksılara ekmişler!

Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Polisleri, Maltepe İlçesi Gülensu Mahallesi'nde uyuşturucu madde yetiştirilen ve uyuşturucu serasına dönüştürülen bir adrese baskın düzenledi. Operasyonda; İ.K. (41), E.K. (46) ve Ş.K. (38) isimli üç kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak, Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Kanunu ve 6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından yakalanarak gözaltına alındı.

Adreste uyuşturucu madde yetiştirmek üzere hazırlanmış özel ısıtma, ışıklandırma ve öğütme sistemleri bulundu. Adreste yapılan detaylı aramalarda ise 15 kilo Marihuana maddesi, saksılara ekilmiş halde 35 kök Hint Keneviri, dört ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, 26 mermi, 120 bin lira nakit para, iki hassas terazi, uyuşturucu madde yetiştirmekte kullanılan 15 ayrı ışıklandırma sistemi, Hint Keneviri ayrıştırıcısı ve öğütücüsü ile zaman ayarlı ışıklandırma aparatı, üç fan, bir vakum cihazı, çok sayıda vakumlu paket ve dört cep telefonu ele geçirildi.