Haberler Yaşam Haberleri Suça sürüklenen çocuk operasyonunda yeni gelişme: 10 şüpheli tutuklandı! 2 çocuğa ev hapsi kararı verildi
Giriş Tarihi: 16.9.2025 09:58 Son Güncelleme: 16.9.2025 10:08

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Telegram ve Discord üzerinden faaliyet gösteren “C31K” adlı platforma yönelik düzenlenen operasyondan yeni bir gelişme yaşandı. Operasyon kapsamında göz altına alınan 17’si Suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 37 şüpheliden 10’u çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 çocuğa ev hapsi olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 14 ilde eş zamanlı olarak Telegram ve Discord üzerinden faaliyet gösteren "C31K" adlı platforma yönelik operasyon düzenlenmiş operasyonda alınan 17'si Suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 37 şüpheli gözaltına alınmıştı.

10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Suça Sürüklenen Çocuk operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Gözaltına alınan şüphelilerden 10'u "7545 sayılı Siber kanununa muhalefet, Atatürk'ün manevi hatırasına hakaret, çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak yaymak" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. 2 çocuk hakkında ev hapsi olmak üzere toplam 23 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

