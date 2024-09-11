Sudan cinayet

Kahramanmaraş'ta Cuma günü Küçük Sanayi Sitesi'ne aracını tamir ettirmeye giden Mesut Kazancı, susadığını belirterek, su içebileceği bir yer olup olmadığını sordu. Metal fabrikasında çalışan bir kişi, Kazancı'ya bir bardak su verdi. Su içtikten sonra, Kazancı bir bardak su daha istedi.Suyu veren kişi olumsuz cevap verince ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kazancı 6 kişi tarafından sopalarla dövüldü. Cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülenen olayda yere düşerek baygınlık geçiren Kazancı'ya şüphelilerin vurmaya devam ettiği görüldü.Hastaneye kaldırılan Mesut Kazancı yoğun bakında 2 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. 2 aylık çocuğu olduğu öğrenilen Mesut Kazancı toprağa verilirken, polis olaya karışan 6 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.Oğlunu toprağa vermenin acısını yaşayan anne Gül Kazancı ve eşi Sena Kazancı adalet istedi.