Sudoku Nasıl Oynanır? Sudoku Çözmenin Püf Noktaları Neler, Nasıl Çözülür?

Bulmaca çözmeyi sevenlerin en çok merak ettiği noktalardan biri, sudoku nasıl oynanır sorusudur. Kolay, orta ve zor olarak kademeleri bulunan bu bulmacayı çözmek isteyenlerin, temel seviyeden başlamaları daha sağlıklı olur. Sudoku nasıl çözülür diye küçük bir araştırma yapmak fikir sahibi olmayı sağlar. Sudoku kuralları olan bir bulmacadır ve hata yapmak gibi bir lüks söz konusu değildir. İşte sudoku nasıl çözülür ile ilgili detaylar…

SUDOKU NASIL OYNANIR?

Sudoku, numaralar ile oynanan bir bulmaca oyunudur. Bir sudoku kümesini çözmek için konsantre olmak ve mantık kullanmak gerekir. Sudoku'nun zorluğu, başlangıçta doldurulan karelerin sayısına ve bulmacayı doğru bir şekilde çözmek için kullanılan yöntemlere de bağlıdır.

Oyun kümesi, kendi içinde 3 küçük kare halinde gruplandırılmıştır. Sağdan sola ve yukarıdan aşağıya doğru, 9 × 9 kareden oluşan bir kümedir. Oyunun amacı, boş kareleri 1'den 9'a kadar olan sayılarla doldurmaktan ibarettir. Böylece her sayı, her satır ile her sütunda ve 3 × 3 kutudan oluşan her küçük karede yalnızca bir kez bulunur. Bu, bulmacanın temel kuralıdır. Tek bir karede yapılan hata, zincirleme şeklinde diğerlerini de etkiler. Bundan dolayı, sıfır hata ile oynanması gerekir.

SUDOKU OYNAMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Sudoku, insan beyninin sağlıklı kalmasına yardımcı olabilir. Yapılan araştırmalar sudokunun, Alzheimer hastalığı riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bir "zeka oyunu" olduğunu göstermiştir. Bilim insanları, zihinsel faaliyeti teşvik eden oyunlar ile Sudoku gibi bulmaca oyunlarını oynamanın, yaşlandıkça demans riskini büyük ölçüde azaltmanın iyi bir yolu olduğunu söyler. Sudokuyu düzenli olarak oynamak hafızayı, zihinsel berraklığı geliştirir ve ek olarak beyin hücrelerinin yaşlanmasını yavaşlatır. Bundan dolayı, özellikle ileri yaşlardaki bireylerin oynaması tavsiye edilir. Sadece ileri yaştakiler için değil, çocukların da zeka gelişimine katkıda bulunan bir oyundur.