Suhuf Ne Demek? Suhuf Gönderilen Peygamberler Hangileri, Kelimenin Anlamı Nedir?

Suhuf ne demek konusunu incelemek için öncelikle TDK sözlüğünden yararlanabilirsiniz. Kur'an'da suhuf gönderilen peygamberler ile ilgili de çok sayıda kaynak vardır. Bu kaynaklar incelenerek söz konusu peygamberlerin kimler olduğunu öğrenebilirsiniz. Suhuf nedir? Kuran'da bazı peygamberlere kitap gönderilmiş, bazılarına ise suhuf indirilmiştir. Hangi peygambere suhuf verilmiştir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Suhuf Ne Demek?

Suhuf Arapça bir kelimedir. Zaman içerisinde Türkçeye girmiş olan bu kelime Farsça dilinde de yaygın olarak kullanılır. Arapçada kelimeyi çoğul yapmak için Türkçedeki gibi –ler ya da –lar gibi ekler kullanılmaz. Bu anlamda suhuf çoğul bir kelimedir. Söz konusu kelimenin Türkçe karşılığı "sayfalar, risaleler" demektir. İslam dininde de Allah'ın vahiylerini tanımlamak adına bu kelime kullanılmıştır.

Kendisine kitap indirilen peygamberler Resul olarak anılır. Dinler tarihinde 4 büyük peygambere kitap indirilmiştir. Bu peygamberler aşağıdakilerdir.

Hz. Muhammed (S.A.V.)

Hz. İsa (A.S.)

Hz. Davud (A.S.)

Hz. Musa (A.S.)

Kur'an'da Suhuf Gönderilen Peygamberler

Yeryüzüne gelmiş her peygambere kitap gönderilmemiştir. Kitap gönderilmeyen, suhuf gönderilen peygamberler "nebi" olarak isimlendirilir. Suhuflar da tıpkı kitaplar gibi Allah'ın emirlerinin bildirildiği kaynaklardır. Suhuf gönderilen 4 peygamber vardır. Bu peygamberlerin isimleri aşağıda sıralanmıştır.