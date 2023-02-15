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Giriş Tarihi: 15.2.2023 10:22 Son Güncelleme: 15.2.2023 10:22

Suhuf Ne Demek? Suhuf Gönderilen Peygamberler Hangileri, Kelimenin Anlamı Nedir?

Suhuf ne demek sorusu dini kavramları incelerken karşınıza çıkan sorulardan biridir. Bu konuyu araştırırken Kur'an'da suhuf gönderilen peygamberler hakkında da bilgi sahibi olacaksınız. Suhuf nedir sorusuna pratik şekilde cevap bulmak için küçük bir sözlük incelemesi yapabilirsiniz. Hangi peygamberlere suhuf indirildiği, üzerinde özellikle durulması gereken konular arasındadır. Hangi peygambere suhuf verilmiştir sorusunun cevabını sizler için araştırdık ve yazımızda derledik.

Suhuf Ne Demek? Suhuf Gönderilen Peygamberler Hangileri, Kelimenin Anlamı Nedir?

Suhuf ne demek konusunu incelemek için öncelikle TDK sözlüğünden yararlanabilirsiniz. Kur'an'da suhuf gönderilen peygamberler ile ilgili de çok sayıda kaynak vardır. Bu kaynaklar incelenerek söz konusu peygamberlerin kimler olduğunu öğrenebilirsiniz. Suhuf nedir? Kuran'da bazı peygamberlere kitap gönderilmiş, bazılarına ise suhuf indirilmiştir. Hangi peygambere suhuf verilmiştir sorusunun cevabı yazımızın devamında.

Suhuf Ne Demek?

Suhuf Arapça bir kelimedir. Zaman içerisinde Türkçeye girmiş olan bu kelime Farsça dilinde de yaygın olarak kullanılır. Arapçada kelimeyi çoğul yapmak için Türkçedeki gibi –ler ya da –lar gibi ekler kullanılmaz. Bu anlamda suhuf çoğul bir kelimedir. Söz konusu kelimenin Türkçe karşılığı "sayfalar, risaleler" demektir. İslam dininde de Allah'ın vahiylerini tanımlamak adına bu kelime kullanılmıştır.

Kendisine kitap indirilen peygamberler Resul olarak anılır. Dinler tarihinde 4 büyük peygambere kitap indirilmiştir. Bu peygamberler aşağıdakilerdir.

  • Hz. Muhammed (S.A.V.)
  • Hz. İsa (A.S.)
  • Hz. Davud (A.S.)
  • Hz. Musa (A.S.)

Kur'an'da Suhuf Gönderilen Peygamberler

Yeryüzüne gelmiş her peygambere kitap gönderilmemiştir. Kitap gönderilmeyen, suhuf gönderilen peygamberler "nebi" olarak isimlendirilir. Suhuflar da tıpkı kitaplar gibi Allah'ın emirlerinin bildirildiği kaynaklardır. Suhuf gönderilen 4 peygamber vardır. Bu peygamberlerin isimleri aşağıda sıralanmıştır.

  • Hz. Adem (A.S.) 10 sahife
  • Hz. Şit (A.S.) 50 sahife
  • Hz. İdris (A.S.) 30 sahife
  • Hz. İbrahim (A.S.) 10 sahife

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Suhuf Ne Demek? Suhuf Gönderilen Peygamberler Hangileri, Kelimenin Anlamı Nedir?
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