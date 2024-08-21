Suikast timi Türkiye’ye getirilecek

İstanbul Kâğıthane'de Filistinli işadamının öldürülmesi olayının 3 katil zanlısı, Romanya'da yakalanarak gözaltına alındı. Kâğıthane Hamidiye Mahallesi Dilaver Sokak'ta 18 Ağustos Pazar günü saat 22.20 sıralarında bir kişi içerisinde Filistinli işadamı Abdulkadir Anas, arkadaşı F.M. ve koruması E.K.'nın bulunduğu park halindeki 34 FDN 313 plakalı otomobile susturucu takılmış silahla saldırıda bulunmuştu. Saldırıda şoför koltuğunda oturan Filistinli işadamı Abdulkadir Anas (30) olay yerinde hayatını kaybederken, Filistin uyruklu F.M. ve Anas'ın koruması E.K. yaralanmıştı.Saldırıya ilişkin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada "Çalışmalar kapsamında, G.S., T.S., S.A., S.A.S.O., L.E.E. ve H.B. isimli şahısların olayın failleri olduğu, alacak verecek nedeniyle olayı gerçekleştirdikleri aileleri ile yapılan görüşmeler neticesinde belirlenmiştir" ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında ise faillerin Kırklareli üzerinden yurtdışına çıktıklarının belirlendiği, 20 Ağustos'ta Interpol ile yazışmalar sonrasında G.S., T.S ve S.A. isimli şüphelilerin Türkiye'ye getirilmek üzere Romanya'da yakalanarak gözaltına alındığına yer verildi. Bu arada Kâğıthane'de Filistinli işadamı Abdulkadir Anas'ın öldürülmesi olayıyla ilgili Romanya'ya kaçan 3 şüphelinin kaçış anlarına ait kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin olay sonrası valizlerinin yanlarında olduğu ve havalimanına giderken araç değiştirdikleri görüldü.