Suizan Ne Demek? Dinde Suizan Nedir, İftira Sayılır Mı, Günah Mı?

Suizan ne demek sorusunu incelemek için öncelikle Arapça Türkçe sözlüklerde istifade edebilirsiniz. Suizanda bulunmak ne demek şeklinde araştırma yaptığınızda da konunun ayrıntılarını öğrenmeniz mümkün olacaktır. Bahse konu kelimenin daha çok dini kaynaklarda geçtiğini göreceksiniz. Dinde suizan nedir veya suizan iftira mı sorusu da bu kapsamda incelenebilir. Suizan etmek günah mı sorusunun cevabını öğrenmek için yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

Suizan Ne Demek?

Suizan, daha çok dini kaynaklarda karşılaşabileceğiniz bir kelimedir. Suizan, "kötü zan, kötü düşünce" anlamına gelir. Bu nedenle suizan, kötü bir düşünceyi ifade etmek için kullanılır. Bahse konu kelime Arapça kökenlidir. Suizan kelimesinin zıt anlamlı kelimesi de hüsn-ü zandır. Yani hüsn-ü zan iyi düşünce anlamına gelir.

Kur'an-ı Kerim ayetleri ve hadisler incelendiğinde suizandan olumsuz şekilde bahsedildiği görülür. Konu ile ilgili çok sayıda ayet ve hadis vardır. Bunun yanında çok kıymetli eserlerde konunun ayrıntılarına yer verilmiştir.

Suizan Etmek Günah Mı?

Suzan, bir durumu ya da bir kişiyi kötü zannetmek anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de bu durumdan şu şekilde bahsedilir: Ey iman edenler, suizan etmekten kendinizi koruyun! Zannetmenin bazısı günahtır. (Hucurat Suresi 12. Ayet) burada bazı suizan hallerinin günah olduğundan bahsedilmiştir. Burada günah olan, Müslümanın fasık zannedilmesidir. Müslümanın fasık zannedilmesi suizandır ve bu da günahtır. Haram işleyen birisinin bilinmesi ve onun sevilmemesi ise buğd-ı fillah kabul edilir. Doğal olarak bu durum sevaptır.

Konu ile ilgili hadis-i şeriflerde de ayrıntılı bilgi vardır. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), Müslümanın bir ayıbını gören kimsenin ona karşı hüsn-ü zanda bulunmasını tavsiye etmiştir. Aynı şekilde kalbe gelen düşüncenin suizan olmadığı, kalbin o tarafa meyletmesinin suizan olduğundan bahsetmiştir. Aynı şekilde Peygamber Efendimiz (S.A.V.)'in suizan, yanlış karar vermeye sebep olur hadisi de Müslim kaynaklarında geçmektedir.

Özetle suizan kötü bir şeydir ve yapılması tavsiye edilmeyen, zaman zaman günah kabul edilebilen bir düşünce şeklidir. Bu nedenle suizandan uzak durmak, herkese karşı hüsn-ü zan beslemek daha makbul bir hayat tarzıdır.