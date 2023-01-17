Şükrübey Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Şükrübey Metrobüse Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Trafiğinden dolayı ulaşımda çok sayıda aksama yaşanan İstanbul'da özel araç kullanmayanlar için farklı alternatif araçlar vardır. İstanbul'un belirli bölgelerinden geçen metrobüsler pek çok kişi tarafından kullanılmıştır. İETT tarafından işletilen metrobüste belirli duraklar vardır. Şükrübey metrobüs durağı üzerinden metrobüsü kullanmak isteyen kişiler bu durağın nerede olduğu konusunda yeterli bilgiye sahip olamayabilir. Bu durumda yol tarifi ile Şükrübey metrobüse nasıl gidilir, buradan hangi hatlar geçiyor? Soruları kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Daha önce metrobüs ile yolculuk yapmayan kişiler bu metrobüs durağının nerede olduğunu bilmeyecektir. Şükrübey metrobüsten geçen hatlar ise merak edilmiştir. Bu konuya dair bilgiler yazımızın devamında yer almıştır.

Şükrübey Metrobüs Durağı Nerede?

İstanbul'da çok sık kullanılan metrobüs istasyonları belirli bölgelerde bulunmuştur. Şükrübey metrobüs durağı üzerinden ulaşım yapmak isteyen kişiler, bu durağın nerede olduğu hakkında araştırma yapacaktır. İETT tarafından işletilen bu istasyon Avcılar'ın Gümüşpala Mahallesi ile Merkez Mahallesi arasında D100 üzerinde yer alır. Bu istasyona ulaşımı yürüyerek ya da otobüs aracılığıyla yapmak mümkündür.

Yol Tarifi ile Şükrübey Metrobüse Nasıl Gidilir?

İstanbul'un Avcılar ilçesinde yer alan Şükrübey metrobüs istasyonu en çok ziyaret edilen istasyonlardan birisidir. Yol tarifi ile Şükrübey metrobüse nasıl gidilir sorusunu soran kişiler, bununla ilgili araştırma yapacaktır. Bu metrobüs durağına girmek isteyenler Avcılar üzerinden en yakın duraklardaki otobüs hatlarını kullanabilir. Burada Beylükdüzü-Bakırköy istikametine giden 76 numara otobüs hattı tercih edilebilir. Bunun yanı sıra 76B,76C, 760, 76Y otobüs hatları kullanılabilir. Bu metrobüse en yakın duraklar ise şu şekildedir;

Şükrübey Metrobüs Durağı konumuna en yakın duraklar:

Avcılar Alt Geçit 67 metre uzaklıkta, 1 dk yürüme mesafesinde.

Şükrübey - Beylikdüzü Yönü 72 metre uzaklıkta, 1 dk yürüme mesafesinde.

Avcılar Merkez Üniv. Kampüsü 666 metre uzaklıkta, 9 dk yürüme mesafesinde.

Fatih Sokak - Avcilar Merkez Yönü 747 metre uzaklıkta, 10 dk yürüme mesafesinde.

Cerrahpaşa Avcilar Kampüsü - Bakirköy Yönü 779 metre uzaklıkta, 10 dk yürüme mesafesinde.

Şükrübey Metrobüsten Geçen Hatlar

Şükrübey metrobüsten geçen hatlar da kullanıcılar tarafından araştırılmıştır. Bu bölgeden metrobüse binecek kişiler, Söğütlüçeşme-Beylikdüzü hattını kullanmış olacaktır.