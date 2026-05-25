Sulama kanalına düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Olay, Akçakale ilçesine bağlı kırsal Güneren Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, Kurban Bayramı öncesi mahallede oyun oynayan 3 yaşındaki Hacer Tim, sulama kanalının kenarında bulunduğu sırada dengesini kaybederek suya düştü.

Bir anda akıntıya kapılan küçük çocuğu fark eden yakınları büyük panik yaşarken, durum hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye kısa sürede ulaşan ekipler, müdahalesiyle sudan çıkarılan ağır yaralı çocuk, sağlık ekiplerine teslim edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Hacer Tim, ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan 3 yaşındaki Hacer Tim, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

