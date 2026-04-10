Sulama kanalına düşen otomobildeki sürücü öldü

Kaza, merkez Seyhan ilçesine bağlı Sarıhuğlar Mahallesi Kıyıboyu Caddesi'nde meydana geldi. Mustafa T. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Mustafa T., kanal içerisindeki araçtan itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerin yaptığı kontrolde sürücü Mustafa T.'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Sürücünün cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.