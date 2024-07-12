Sulama kanalına düşen yaşlı adam aranıyor

İlçeye bağlı Çukuryurt köyü yakınlarında dün akşam saatlerinde Bedir Yalçın, tekerlekli sandalyesi ile birlikte sulama kanalına düştü. Yakınlarının yaşlı adamın sulama kanalına düştüğü ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.
AFAD balık adamları tarafından 9 kilometrelik sulama kanalında yapılan arama çalışmasında Bedir Yalçın'ın izine rastlanılmadı.
Yalçın'ın Gölova gölüne sürüklenme ihtimali üzerine AFAD, Samsun ve Malatya'dan gelecek emniyet ve jandarma bünyesindeki balık adamlarla gölde arama çalışması yapılacak.