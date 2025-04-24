Sulama kanalında elektrik faciası

Osmaniye'nin Toprakkale ilçesinde elini yıkadığı sulama kanalında elektrik akımına kapılan kız çocuğu ile onu kurtarmak isteyen annesi yaşamını yitirdi. Kışla Mahallesi Şehit Polis Mahmut Ava Sokak'taki evlerinin yanından geçen sulama kanalında elini yıkamak isteyen Özlem Üstün (6) elektrik akımına kapıldı. Kızını kurtarmak isteyen anne Cennet Üstün (37) de akıma kapıldı. Ağır yaralanan anne ile kızı, çevredekiler tarafından özel araçla kaldırıldıkları Toprakkale Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası bölgenin elektriği kesilirken, sulama kanalı ve çevresinde kaçak akımın kaynağını bulmak için çalışma başlatıldı.

Toprakkale Devlet Hastanesi morgunda yakınlarına teslim edilen 37 yaşındaki Cennet ve 6 yaşındaki kızı Özlem Üstün'ün cenazeleri, Kışla Mahallesi'ndeki evlerinin önünden helallik alınmasının ardından aynı mahalledeki mezarlığa götürüldü. Buradaki cenaze namazına baba Fikri Üstün ve akrabaları ile vatandaşlar katıldı. Kılınan namaz sonrasında anne ve kızının cenazeleri mezarlığa defnedildi.

9 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında, uzman ekiplerce olay yerinde yapılan incelemede, doğalgaz altyapısı için gerçekleştirilen kazı çalışması sırasında sulama kanalından demir boru içerisinden geçirilen elektrik kablosunun izolasyonunun zarar gördüğü ve kabloların açığa çıktığı belirlendi. Bunun üzerine doğalgaz firmasının 9 çalışanı gözaltına alındı.