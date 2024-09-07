Sulama kanalları kurudu balık ölümleri başladı

Dünyanın armut bahçesi olarak bilinen Bursa'nın Gürsu ilçesinde kuraklık nedeniyle kanallar kurudu. Coğrafi işaretli Santa Maria ve Deveci Armudu'nun sulama sıkıntıları nedeniyle ihracat riski oluştuğunu söyleyen çiftçiler ayrıca ilk kez kuraklık nedeniyle balık ölümlerinin gerçekleştiğini söyledi. Bugüne kadar toplu balık ölümleri görmediklerini söyleyen çiftçiler, balıkların yeterli oksijen alamadıkları için öldüklerini ifade etti. Çiftçiler, sulama zamanı gelen ürünlerin, vaktinde sulanmazsa yeterince olgunlaşmayacağını söyledi.