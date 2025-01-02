Sulama kanallarında çocuklar ölmeyecek

Yaz aylarında çocuk ve gençlerin serinlemek için girdikleri sulama kanallarında hayatını kaybetmesinin önlenmesi için düzenleme yapılıyor. Su kanallarının etrafı çit ya da benzeri sistemler ile koruma altına alınırken, servis yolları da hizmete açılacak. DSİ'ye ait su yapıları ile servis yolları ve diğer unsurlar amacı dışında kullanılamayacak. Yaklaşık 50 bin kilometre servis yolu bulunmakta. Buralar bisiklet yolu, rekreasyon alanı, asfaltlanmak suretiyle yerleşim yerlerine ulaşım yolu, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerine ilişkin köy yolu olarak kullanım amacına yönelik gerekçelerle talepler artarak devam etmektedir' denildi.