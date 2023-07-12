Sular çekildi, sele kapılan araç ortaya çıktı



Sanayi Sitesi'nde iş yeri bulunan Murat Çiçek, "O akşam ben Küçük Sanayi Sitesi'nde çalışıyordum. Çalışırken dükkanlarımıza su bastı. Bir anda geldi. Dükkandan çıkarken sanayi içerisinde diz boyuna kadar su vardı. Hemen arkamdaki yolda arabanın sadece üst tavanını gördüm. Araba olduğu gibi suyun içerisindeydi.