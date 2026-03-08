Sular çekildi tarih gün yüzüne çıktı

Bursa'nın İznik ilçesinde etkisini artıran kuraklık, İznik Gölü'nün derinliklerinde saklı tarihî mirası yeniden gün yüzüne çıkardı. 2014 yılında sular altında keşfedilen ve yaklaşık iki ay önce Papa Leo XIV tarafından ziyaret edilen İznik Bazilikası'nın ardından, gölde ikinci bir bazilika olabileceği değerlendirilen yeni kalıntılar görüntülendi. Göldeki su seviyesinin düşmesiyle sahil şeridine yakın bir noktada ortaya çıkan yapı kalıntıları, drone çekimleri sırasında fark edildi. Edinilen bilgilere göre alan, 2017 yılında Müze Müdürlüğü tarafından 1. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmişti.
Eski İznik Müze Müdürü Taylan Sevil, kalıntıların plan ve ölçülerinin büyük ölçekli bir dini yapıya işaret ettiğini belirterek ikinci bir bazilika ihtimalinin güçlü olduğunu söyledi. Sevil ayrıca bölgede milattan sonra 1045 ve 1065 yıllarında yaşanan depremler nedeniyle bazı kara parçalarının çöktüğünün bilimsel olarak tespit edildiğini ifade etti. Uzmanlar, kalıntıların kesin niteliğinin belirlenmesi için arkeolojik kazı ve bilimsel araştırmaların başlatılması gerektiğini vurguluyor. Kuraklığın sürmesi hâlinde gölde başka tarihî yapıların da ortaya çıkabileceği belirtiliyor.