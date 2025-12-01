Sular çekildi tarihi yol ortaya çıktı

Yalova'da doluluk oranı kritik seviyelere düşen Gökçe Barajı'nda suların çekilmesiyle tarihi Çınarlı Hıyabanı'nın sular altındaki kalıntıları ortaya çıktı. 1980-1989 yılları arasında inşa edilen Gökçe Barajı nedeniyle sular altında kalan tarihi Çınarlı Hıyabanı'nın kalıntıları da su seviyesinin düşmesiyle gün yüzüne çıktı. Yolun bir kısmı dron ile net şekilde gölürken yol üzerindeki köprüler de suların çekilmesiyle ortaya çıktı.Yalova'da her biri yaklaşık 100 yıllık ağaçlardan oluşan Çınarlı Hıyaban'dan geçen turistler, doğal yeşil tünel içinden ilerleyerek kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesine ulaşıyor. Atatürk'ün talimatıyla dikilen 100 yıllık çınarlar, İstanbul'dan Yalova'ya kadar uzanıyor. İstanbul Dolmabahçe Sarayı önünde başlayan Çınarlı Hıyaban, Yalova'nın Termal ilçesinde son buluyor. İstanbul'dan vapurla ayrılarak deniz seyahati sonrası yolun Yalova'daki devamı, kent merkezinde iskeleden başlayıp Gazipaşa Caddesi'ni takiben Termal ilçesine kadar uzanıyor.