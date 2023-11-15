Haberler Yaşam Haberleri Sular Kesikken Kombi Çalışır Mı? Sular Kesildiğinde Kombiyi Kapatmak Gerekir Mi?
Giriş Tarihi: 15.11.2023 13:36 Son Güncelleme: 15.11.2023 13:36

Sular Kesikken Kombi Çalışır Mı? Sular Kesildiğinde Kombiyi Kapatmak Gerekir Mi?

Kombi, günümüzde yaygın olarak kullanılan elektrikli ve doğalgazlı bir cihazdır. Kombinin sağlıklı şekilde çalışması için belli basınç oranında içinde su olması gerekir. Basıncın azalması halinde kombiniz yaşam alanına sıcak su pompalayamaz. Bu nedenle su, kombi için önemlidir. Suların kesik olması halinde ne olacağı da bu kapsamda merak edilir. Sular kesikken kombi çalışır mı, bu durumda kombiyi kapatmak gerekir mi gibi soruların cevabını bilmekte fayda var.

Sular Kesikken Kombi Çalışır Mı? Sular Kesildiğinde Kombiyi Kapatmak Gerekir Mi?

Kombinin çalışması için gerekli olan argümanlar elektrik, su ve doğalgazdır. Bu üçünün bir araya gelmesi ile çalışan kombiler yaşam alanının sıcak su ve ısınma ihtiyacını karşılar. Söz konusu cihazlar, hayatın vazgeçilmezi olarak kabul edilir. Kombinin nasıl ve ne şekilde çalıştığının bilinmesi aynı zamanda ayarının da kolay yapılmasını sağlar. Sular kesikken kombi çalışır mı ya da bu durumda kombiyi kapatmak gerekir mi gibi sorular bu anlamda işinizi kolaylaştıracaktır.

Sular Kesikken Kombi Çalışır Mı?

Kombinin çalışması için içinde belli miktarda su basıncının olması gerekir. Kombideki su basıncının eksik olması halinde kombi su basamaz. Doğal olarak kombi kendini emniyete alır ve çalışmayı durdurur.

Sularınızın kesilmesi halinde kombinin içindeki basınç yeterli olduğu sürece ısıtma ve sıcak su ihtiyacınız karşılanacaktır. Çalışma esnasında kombinin basıncı düşerse özellikle ısınma anlamında sorun yaşayacaksınız. Sular geldikten sonra kombiniz normal şekilde çalışmaya devam edecektir.

Sular Kesildiğinde Kombiyi Kapatmak Gerekir Mi?

Sular kesildiğinde kombinizi kapatmanız gerekmez. Özellikle yeni nesil kombilerde kombinin kendini emniyete alması söz konusudur. Sular kesildiği zaman kombinin basıncı düşeceği için kombi belli bir süre sonra çalışmayı durdurur. Sular kesildiğinde kombiyi kapatmanızın kombiye bir faydası yoktur. Sular geldikten sonra kombiniz normal şekilde çalışmaya devam edecektir. Kombiyi kapatmanın bir emniyet tedbiri olduğunu söyleyemeyiz.

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Sular Kesikken Kombi Çalışır Mı? Sular Kesildiğinde Kombiyi Kapatmak Gerekir Mi?
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