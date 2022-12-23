Giriş Tarihi: 23.12.2022 10:55Son Güncelleme: 23.12.2022 10:56
Şule Çet davasında son dakika: Müebbet, 12 ve 18 yıllık hapis cezaları kesinleşti
Yargıtay, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), Ankara’da plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.
Son dakika: Yargıtay, üniversite öğrencisi Şule Çet'in (23), Ankara'da plazanın 20'nci katından düşerek, ölmesiyle ilgili sanık Çağatay Aksu'ya (34) verilen müebbet ve 12 yıl 6 ay, sanık Berk Akand'a (33) verilen 18 yıl 9 ay hapis cezasını onadı.