Haberler Yaşam Haberleri Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2022: Süleyman Demirel Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?
Giriş Tarihi: 18.7.2022 12:24

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2022: Süleyman Demirel Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

Haziran ayında düzenlenen üniversite sınavı sonuçları 18 Temmuz Pazartesi günü açıklandı. Sınav sonuçlarının duyurulmasının ardından üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları araştırılan konu başlıkları arasında yerini alıyor. Bu kapsamda; binlerce katılımcı “Süleyman Demirel Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?” sorusuna yanıt arıyor. İşte Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2022.

Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2022: Süleyman Demirel Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Süleyman Demirel taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Süleyman Demirel Üniversitesi bölümü taban puanları 2022.

YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;

"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!

YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;

2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.

2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.

Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI 2022

2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Tıp SAY 210+6
210+6
210+6
210+6		 216
216
216
216		 15.128
14.200
13.434
13.000		 442,92454
502,28169
482,07632
476,70656
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Diş Hekimliği SAY 120+3
120+3
120+3
120+3		 123
123
123
123		 28.889
27.200
24.488
23.100		 419,33430
483,38056
459,91957
452,33652
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Eczacılık SAY 80+2
70+2
70+2
60+2		 82
72
72
62		 43.805
41.600
40.489
38.700		 399,66003
465,12433
433,63740
422,29096
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
50+2
 52
52
52
 80.081
76.100
93.427
 360,77793
425,22495
366,93677
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 80+2
80+2
80+2
70+2		 82
82
82
72		 93.618
106.000
130.558
140.000		 348,54371
392,78509
334,54416
310,82655

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 70+2
70+2
70+2
70+2		 72
72
72
72		 128.094
148.000
175.263
184.000		 321,66347
357,40966
306,85835
286,11073
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 160+4
160+4
160+4
160+4		 164
164
164
164		 153.747
153.000
163.818
169.000		 305,51803
353,65037
313,06934
293,63584
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 176.277
178.000
183.807
165.000		 293,36377
337,40463
302,49671
295,54189
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 75+2
60+2
60+2
 77
62
62
 195.653
186.000
198.061
 284,15715
332,89381
295,83991
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Mimarlık SAY 90+3
90+3
90+3
80+2		 93
93
93
82		 204.224
165.000
148.127
71.000		 280,35723
345,40412
322,49612
373,80426
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Ebelik (Fakülte) SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 72
72
72
62		 209.334
213.000
225.236
225.000		 278,20438
318,36188
284,54934
269,65029
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Fen Bilgisi Öğretmenliği SAY 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
39		 245.418
245.000
288.213
Dolmadı		 264,43915
303,53047
263,81955
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 75+2
40+1
40+1
 77
41
41
 248.766
223.000
234.303
 263,27176
313,34292
281,15830
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Endüstri Mühendisliği
(İÖ)		 SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 249.157
244.000
243.390
219.000		 263,13929
304,16085
277,95364
271,86837
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 100+3
100+3
100+3
110+3		 103
103
103
113		 261.963
236.000
222.374
193.000		 258,97407
307,71204
285,66277
282,32226
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte) SAY 80+2
80+2
90+3
90+3		 82
82
93
93		 277.849
225.000
174.750
105.000		 254,09188
312,62351
307,13571
337,36518
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Matematik SAY 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 340.973
315.000
309.718
303.000		 237,52071
278,05927
258,04047
247,17050
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Kimya SAY 25+1
20+1
20+1
15+1		 26
21
21
16		 372.296
371.000
390.139
410.000		 229,09288
262,33614
240,26281
223,98938
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Biyoloji SAY 25+1
25+1
25+1
25+1		 10
26
26
26		 Dolmadı
393.000
385.743
368.000		 Dolmadı
257,18861
241,10573
233,83743
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Fizik SAY 20+1
20+1
20+1
15+1		 1
21
21
9		 Dolmadı
455.000
464.081
Dolmadı		 Dolmadı
244,04101
225,04619
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Gıda Mühendisliği SAY 30+1
30+1
40+1
65+2		 9
12
7
31		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 60+2
100+3
100+3
110+3		 29
45
96
113		 Dolmadı

Dolmadı
149.000		 Dolmadı

Dolmadı
304,67347
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) İstatistik SAY 20+1
20+1
20+1
40+1		 20
21
21
7		 Dolmadı
428.000
463.752
Dolmadı		 Dolmadı
249,37037
225,16784
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Kimya Mühendisliği SAY 30+1
30+1
30+1
45+2		 30
17
13
25		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı

Dolmadı
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Makine Mühendisliği SAY 80+2
90+3
100+3
110+3		 29
93
103
113		 Dolmadı
284.000
277.724
244.000		 Dolmadı
288,51807
266,86925
263,28752
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Otomotiv Mühendisliği SAY 30+1
60+2
60+2
60+2		 13
19
51
62		 Dolmadı

Dolmadı
279.000		 Dolmadı

Dolmadı
253,02390
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Peyzaj Mimarlığı SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 23
72
72
62		 Dolmadı
420.000
422.280
407.000		 Dolmadı
251,10003
234,33889
225,24874
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Şehir ve Bölge Planlama SAY 70+2
70+2
70+2
60+2		 7
72
72
62		 Dolmadı
433.000
375.876
353.000		 Dolmadı
248,39586
243,06899
236,63205
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Tekstil Mühendisliği SAY 15+1
10+1

 15
11

 Dolmadı
283.000

 Dolmadı
289,11673
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Hukuk EA 220+6
200+5
200+5
200+5		 226
205
205
205		 55.776
21.000
30.427
33.400		 344,55800
414,67326
395,05744
380,81490
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Sınıf Öğretmenliği EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 101.871
95.500
105.827
115.000		 319,42947
366,32917
345,18816
326,21444
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Psikoloji EA 70+2
60+2
60+2
 72
62
62
 110.822
66.500
66.467
 315,46415
380,91346
366,96950
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 352.700
281.000
233.155
217.000		 254,36307
302,38358
300,53340
291,80413
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Havacılık Yönetimi (Yüksekokul) EA 40+1
40+1
40+1
 41
41
41
 442.752
305.000
284.927
 241,39807
296,74260
288,38868
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) İşletme
(İngilizce)		 EA 40+1
30+1

 41
31

 472.013
502.000

 237,68752
261,10885
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 80+2
70+2
65+2
65+2		 82
72
67
67		 557.377
460.000
391.217
386.000		 225,07038
267,49579
268,77720
258,80159
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Arkeoloji EA 40+1
40+1
30+1
80+2		 5
41
29
11		 Dolmadı
928.000
Dolmadı
Dolmadı		 Dolmadı
214,98417
Dolmadı
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri EA 60+2
60+2
60+2
120+3		 3
62
62
48		 Dolmadı
782.000
767.652
Dolmadı		 Dolmadı
227,94856
224,41306
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Ekonometri EA 40+1
40+1
30+1
70+2		 1
41
31
16		 Dolmadı
843.000
819.784
Dolmadı		 Dolmadı
222,62401
204,41093
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Felsefe EA 40+1
40+1
40+1
80+2		 7
41
41
25		 Dolmadı
781.000
809.733
Dolmadı		 Dolmadı
228,05591
212,42782
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte) EA 80+2
70+2
70+2
70+2		 38
72
72
72		 Dolmadı
581.000
506.847
523.000		 Dolmadı
250,23128
252,64878
241,00608
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(İÖ)		 EA 60+2
50+2
50+2
70+2
52
52
35		 Dolmadı
816.000
784.711
Dolmadı		 Dolmadı
224,92650
221,58337
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) İktisat EA 60+2
60+2
60+2
120+3		 11
62
62
45		 Dolmadı
727.000
737.977
Dolmadı		 Dolmadı
233,44810
228,08434
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 14
62
62
62		 Dolmadı
733.000
663.733
674.000		 Dolmadı
232,76475
235,52594
224,94868
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) İşletme EA 90+3
90+3
90+3
120+3		 28
93
93
78		 Dolmadı
716.000
737.822
Dolmadı		 Dolmadı
234,56408
228,10165
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Maliye EA 80+2
80+2
110+3
120+3		 2
62
72
58		 Dolmadı
569.000
578.093
658.000		 Dolmadı
251,81972
244,33906
226,95190
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Maliye
(İÖ)		 EA 60+2
60+2
70+2
120+3		 2
62
72
58		 Dolmadı
745.000
763.759
Dolmadı		 Dolmadı
231,58960
224,94752
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)		 EA 80+2
70+2
65+2
65+2		 6
72
67
67		 Dolmadı
639.000
546.769
526.000		 Dolmadı
243,15346
247,86170
240,75341
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 100+3
90+3
120+3
120+3		 99
93
123
123		 Dolmadı
501.000
494.903
573.000		 Dolmadı
261,29908
254,16523
235,74946
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)		 EA 100+3
80+2
90+3
120+3		 4
82
93
71		 Dolmadı
723.000
716.987
Dolmadı		 Dolmadı
233,86561
230,28266
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Sosyoloji EA 70+2
70+2
70+2
80+2		 28
72
72
82		 Dolmadı
583.000
501.349
566.000		 Dolmadı
250,09095
253,34444
236,45519
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Sosyoloji
(İÖ)		 EA 40+1
60+2
70+2
80+2		 4
62
72
68		 Dolmadı
758.000
728.250
Dolmadı		 Dolmadı
230,28378
229,12966
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Spor Yöneticiliği (Fakülte) EA 40+1
40+1

 38
41

 Dolmadı
569.000

 Dolmadı
251,80491
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 30+1
30+1
30+1
40+1		 2
31
31
12		 Dolmadı
790.000
799.146
Dolmadı		 Dolmadı
227,23112
218,01550
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 80+2
70+2
65+2
65+2		 51
72
67
67		 Dolmadı
548.000
527.955
591.000		 Dolmadı
254,55302
250,08161
233,96972
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet) Uluslararası İlişkiler EA 50+2
50+2
40+1
65+2		 2
52
41
28		 Dolmadı
723.000
708.469
Dolmadı		 Dolmadı
233,82018
231,14126
Dolmadı
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
60+2
60+2
60+2		 52
62
62
62		 27.738
27.600
31.317
41.100		 347,33962
377,49776
380,63910
360,97405
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparya) (Devlet)		 Sosyal Bilgiler Öğretmenliği SÖZ 30+1
30+1
30+1
30+1		 31
31
31
31		 63.993
50.100
64.559
85.500		 320,94992
358,68395
358,52056
337,42440
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 İlahiyat SÖZ 180+5
200+5
210+6
220+6		 185
205
216
226		 253.369
133.000
124.913
103.000		 265,75505
321,89141
334,34578
330,79653
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 50+2
50+2

 52
52

 279.855
330.000

 260,97903
277,24197
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 80+2
80+2
70+2
70+2		 82
82
72
72		 291.152
184.000
166.950
153.000		 259,05380
307,28642
322,27444
315,23743
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema SÖZ 100+3
80+2
70+2
60+2		 103
82
72
62		 342.782
253.000
237.440
229.000		 250,96826
291,77777
306,16030
297,94391
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım SÖZ 100+3
80+2
70+2
70+2		 103
82
72
72		 347.139
286.000
284.454
274.000		 250,32038
285,27734
297,07884
289,75349
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Coğrafya SÖZ 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 388.318
243.000
217.264
195.000		 244,46064
293,76569
310,38919
305,08219
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Tarih SÖZ 80+2
80+2
70+2
80+2		 82
82
72
82		 448.067
337.000
294.748
291.000		 236,68828
276,00515
295,21334
286,92267
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 60+2
80+2
70+2
70+2		 62
82
72
72		 462.032
372.000
279.435
249.000		 234,91232
270,03407
297,96973
294,25206
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 17+0


 17


 493.896


 230,67503
—-
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Gazetecilik SÖZ 100+3
80+2
70+2
60+2		 103
82
72
62		 514.014
415.000
362.036
378.000		 227,58731
263,05192
283,84599
273,80723
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Coğrafya
(İÖ)		 SÖZ 40+1
60+2
70+2
80+2		 41
62
72
82		 538.989
373.000
334.093
271.000		 222,51810
269,85248
288,38570
290,22018
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 İlahiyat
(M.T.O.K.)		 SÖZ 20+0


 20


 540.445


 222,10748
—-
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)		 SÖZ 100+3
80+2
70+2
70+2		 103
82
72
72		 559.410
435.000
417.876
425.000		 208,71396
260,03147
275,30429
267,58884
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Gazetecilik
(İÖ)		 SÖZ 100+3
80+2
70+2
60+2		 25
82
72
62		 Dolmadı
548.000
472.045
491.000		 Dolmadı
243,79348
267,59630
259,76802
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İlahiyat
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 153+4
160+4
160+4
160+4		 94
164
164
164		 Dolmadı
224.000
200.251
181.000		 Dolmadı
297,85369
314,18303
308,25997
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 100+3
80+2
70+2
60+2		 101
82
72
62		 Dolmadı
396.000
343.758
337.000		 Dolmadı
266,05414
286,80626
279,69279
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 70+2
70+2
70+2
80+2		 49
72
72
82		 Dolmadı
592.000
513.216
502.000		 Dolmadı
237,93231
262,04311
258,47375
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Tarih
(İÖ-Ücretli)		 SÖZ 60+2
80+2
70+2
80+2		 26
82
72
82		 Dolmadı
493.000
425.169
391.000		 Dolmadı
251,49452
274,24693
272,03071
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 16.449
14.000
15.145
14.700		 385,79893
405,90667
398,70974
386,04876
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 İngiliz Dili ve Edebiyatı DİL 80+2
80+2
80+2
80+2		 82
82
82
82		 28.326
22.900
23.344
20.600		 347,20211
374,31938
367,56593
360,53612
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)		 Arapça Öğretmenliği DİL 60+2
60+2
50+2
 62
62
52
 44.984
40.100
48.116
 295,29638
317,36982
290,61007

Üniversite Bölüm Adı Puan
Türü		 Kont.
2021
2020		 Yer.
2021
2020		 Taban
Puanı
2021
2020		 Başarı
Sırası
2021
2020
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 80+2
75+2		 82
77		 297,35292
323,06556		 374.915
344.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)		 Anestezi TYT 80+2
75+2		 82
77		 292,87222
318,78006		 402.714
365.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 80+2
80+2		 82
82		 286,60221
313,44368		 445.148
394.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 285,14037
312,29263		 455.644
400.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım TYT 50+2
45+2		 52
47		 282,95454
309,19723		 471.800
418.000

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri TYT 80+2
75+2		 82
77		 279,58185
304,58942		 498.095
445.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 İlk ve Acil Yardım
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 277,89560
303,91661		 511.651
450.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 272,40453
296,02284		 558.835
502.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Fizyoterapi TYT 80+2
75+2		 82
77		 271,22003
298,77622		 569.536
483.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Ağız ve Diş Sağlığı TYT 80+2
75+2		 82
77		 270,11203
296,77262		 579.691
497.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 80+2
75+2		 82
77		 268,87428
293,70654		 591.106
519.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Diş Protez Teknolojisi TYT 80+2
75+2		 82
77		 264,91184
285,01093		 629.488
585.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri TYT 40+1
40+1		 41
41		 262,75639
287,33403		 651.121
567.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Fizyoterapi
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 259,77494
289,01048		 682.447
554.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 259,02775
286,92168		 690.454
570.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Fizyoterapi TYT 60+2
60+2		 62
62		 258,68293
284,97437		 694.095
585.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 30+1
 31
 255,55689
 729.068
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Adalet TYT 100+3
80+2		 103
82		 255,41282
274,59312		 730.712
674.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik TYT 40+1
40+1		 41
41		 252,34649
268,31986		 766.082
732.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 80+2
75+2		 82
77		 249,10252
269,82522		 804.303
718.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Adalet
(İÖ-Ücretli)		 TYT 80+2
80+2		 82
82		 237,00542
256,77696		 946.399
851.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 233,17219
255,32968		 992.052
867.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Çocuk Gelişimi TYT 75+2
40+1		 77
41		 232,59986
252,02939		 999.002
904.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler TYT 80+2
75+2		 82
77		 221,40357
244,92725		 1.144.606
986.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 80+2
70+2		 82
72		 217,74790
251,44578		 1.193.420
911.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon TYT 80+2
80+2		 82
82		 216,02256
246,91371		 1.216.404
963.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Yaşlı Bakımı TYT 75+2
70+2		 77
72		 195,04593
240,36053		 1.525.165
1.040.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Sosyal Hizmetler
(İÖ)		 TYT 60+2
60+2		 62
62		 187,32568
228,99496		 1.600.263
1.181.000
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)		 Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(İÖ-Ücretli)		 TYT 60+2
70+2		 45
72		 Dolmadı
230,90373		 1.621.876
1.156.000
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