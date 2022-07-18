Süleyman Demirel Üniversitesi taban puanları 2022: Süleyman Demirel Üniversitesi taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre; YKS sonuçları duyuruldu. Sınav sonuçlarının ardından milyonlarca katılımcı tercih kılavuzu bilgilerine göre yerleştirme işlemlerini gerçekleştirecek. Bu noktada önemli olan konu ise üniversite taban puanları, başarı sıralaması ve kontenjanları oluyor. Bu noktada; binlerce aday "Süleyman Demirel taban ve tavan puanları ile başarı sıralaması belli oldu mu?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Süleyman Demirel Üniversitesi bölümü taban puanları 2022.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
Halis Aygün sonuç açıklaması ardından;
"2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız. 2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır. Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır." dedi!
YKS TERCİH KILAVUZU YAYIMLANDI MI?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre;
2022-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunu bu hafta içinde yayımlayacağız.
2022-YKS tercih işlemleri 27 Temmuz 2022 tarihinde başlayacaktır.
Adaylarımız tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacaklardır.
2022 TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ…
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Tıp
|SAY
|210+6
210+6
210+6
210+6
|216
216
216
216
|15.128
14.200
13.434
13.000
|442,92454
502,28169
482,07632
476,70656
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|120+3
120+3
120+3
120+3
|123
123
123
123
|28.889
27.200
24.488
23.100
|419,33430
483,38056
459,91957
452,33652
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Eczacılık
|SAY
|80+2
70+2
70+2
60+2
|82
72
72
62
|43.805
41.600
40.489
38.700
|399,66003
465,12433
433,63740
422,29096
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
—
|52
52
52
—
|80.081
76.100
93.427
—
|360,77793
425,22495
366,93677
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|80+2
80+2
80+2
70+2
|82
82
82
72
|93.618
106.000
130.558
140.000
|348,54371
392,78509
334,54416
310,82655
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
70+2
|72
72
72
72
|128.094
148.000
175.263
184.000
|321,66347
357,40966
306,85835
286,11073
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|160+4
160+4
160+4
160+4
|164
164
164
164
|153.747
153.000
163.818
169.000
|305,51803
353,65037
313,06934
293,63584
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|176.277
178.000
183.807
165.000
|293,36377
337,40463
302,49671
295,54189
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|75+2
60+2
60+2
—
|77
62
62
—
|195.653
186.000
198.061
—
|284,15715
332,89381
295,83991
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Mimarlık
|SAY
|90+3
90+3
90+3
80+2
|93
93
93
82
|204.224
165.000
148.127
71.000
|280,35723
345,40412
322,49612
373,80426
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Ebelik (Fakülte)
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|72
72
72
62
|209.334
213.000
225.236
225.000
|278,20438
318,36188
284,54934
269,65029
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Fen Bilgisi Öğretmenliği
|SAY
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
39
|245.418
245.000
288.213
Dolmadı
|264,43915
303,53047
263,81955
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|75+2
40+1
40+1
—
|77
41
41
—
|248.766
223.000
234.303
—
|263,27176
313,34292
281,15830
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
(İÖ)
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|249.157
244.000
243.390
219.000
|263,13929
304,16085
277,95364
271,86837
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|100+3
100+3
100+3
110+3
|103
103
103
113
|261.963
236.000
222.374
193.000
|258,97407
307,71204
285,66277
282,32226
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Fakülte)
|SAY
|80+2
80+2
90+3
90+3
|82
82
93
93
|277.849
225.000
174.750
105.000
|254,09188
312,62351
307,13571
337,36518
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Matematik
|SAY
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|340.973
315.000
309.718
303.000
|237,52071
278,05927
258,04047
247,17050
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Kimya
|SAY
|25+1
20+1
20+1
15+1
|26
21
21
16
|372.296
371.000
390.139
410.000
|229,09288
262,33614
240,26281
223,98938
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Biyoloji
|SAY
|25+1
25+1
25+1
25+1
|10
26
26
26
|Dolmadı
393.000
385.743
368.000
|Dolmadı
257,18861
241,10573
233,83743
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Fizik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
15+1
|1
21
21
9
|Dolmadı
455.000
464.081
Dolmadı
|Dolmadı
244,04101
225,04619
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Gıda Mühendisliği
|SAY
|30+1
30+1
40+1
65+2
|9
12
7
31
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|60+2
100+3
100+3
110+3
|29
45
96
113
|Dolmadı
—
Dolmadı
149.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
304,67347
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|İstatistik
|SAY
|20+1
20+1
20+1
40+1
|20
21
21
7
|Dolmadı
428.000
463.752
Dolmadı
|Dolmadı
249,37037
225,16784
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Kimya Mühendisliği
|SAY
|30+1
30+1
30+1
45+2
|30
17
13
25
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
—
Dolmadı
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Makine Mühendisliği
|SAY
|80+2
90+3
100+3
110+3
|29
93
103
113
|Dolmadı
284.000
277.724
244.000
|Dolmadı
288,51807
266,86925
263,28752
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Otomotiv Mühendisliği
|SAY
|30+1
60+2
60+2
60+2
|13
19
51
62
|Dolmadı
—
Dolmadı
279.000
|Dolmadı
—
Dolmadı
253,02390
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Peyzaj Mimarlığı
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|23
72
72
62
|Dolmadı
420.000
422.280
407.000
|Dolmadı
251,10003
234,33889
225,24874
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Şehir ve Bölge Planlama
|SAY
|70+2
70+2
70+2
60+2
|7
72
72
62
|Dolmadı
433.000
375.876
353.000
|Dolmadı
248,39586
243,06899
236,63205
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Tekstil Mühendisliği
|SAY
|15+1
10+1
—
—
|15
11
—
—
|Dolmadı
283.000
—
—
|Dolmadı
289,11673
—
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Hukuk
|EA
|220+6
200+5
200+5
200+5
|226
205
205
205
|55.776
21.000
30.427
33.400
|344,55800
414,67326
395,05744
380,81490
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Sınıf Öğretmenliği
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|101.871
95.500
105.827
115.000
|319,42947
366,32917
345,18816
326,21444
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Psikoloji
|EA
|70+2
60+2
60+2
—
|72
62
62
—
|110.822
66.500
66.467
—
|315,46415
380,91346
366,96950
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|352.700
281.000
233.155
217.000
|254,36307
302,38358
300,53340
291,80413
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Havacılık Yönetimi (Yüksekokul)
|EA
|40+1
40+1
40+1
—
|41
41
41
—
|442.752
305.000
284.927
—
|241,39807
296,74260
288,38868
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|40+1
30+1
—
—
|41
31
—
—
|472.013
502.000
—
—
|237,68752
261,10885
—
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|80+2
70+2
65+2
65+2
|82
72
67
67
|557.377
460.000
391.217
386.000
|225,07038
267,49579
268,77720
258,80159
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Arkeoloji
|EA
|40+1
40+1
30+1
80+2
|5
41
29
11
|Dolmadı
928.000
Dolmadı
Dolmadı
|Dolmadı
214,98417
Dolmadı
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri
|EA
|60+2
60+2
60+2
120+3
|3
62
62
48
|Dolmadı
782.000
767.652
Dolmadı
|Dolmadı
227,94856
224,41306
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Ekonometri
|EA
|40+1
40+1
30+1
70+2
|1
41
31
16
|Dolmadı
843.000
819.784
Dolmadı
|Dolmadı
222,62401
204,41093
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Felsefe
|EA
|40+1
40+1
40+1
80+2
|7
41
41
25
|Dolmadı
781.000
809.733
Dolmadı
|Dolmadı
228,05591
212,42782
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
|EA
|80+2
70+2
70+2
70+2
|38
72
72
72
|Dolmadı
581.000
506.847
523.000
|Dolmadı
250,23128
252,64878
241,00608
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Finans ve Bankacılık (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|60+2
50+2
50+2
70+2
|—
52
52
35
|Dolmadı
816.000
784.711
Dolmadı
|Dolmadı
224,92650
221,58337
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|İktisat
|EA
|60+2
60+2
60+2
120+3
|11
62
62
45
|Dolmadı
727.000
737.977
Dolmadı
|Dolmadı
233,44810
228,08434
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|14
62
62
62
|Dolmadı
733.000
663.733
674.000
|Dolmadı
232,76475
235,52594
224,94868
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|İşletme
|EA
|90+3
90+3
90+3
120+3
|28
93
93
78
|Dolmadı
716.000
737.822
Dolmadı
|Dolmadı
234,56408
228,10165
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Maliye
|EA
|80+2
80+2
110+3
120+3
|2
62
72
58
|Dolmadı
569.000
578.093
658.000
|Dolmadı
251,81972
244,33906
226,95190
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Maliye
(İÖ)
|EA
|60+2
60+2
70+2
120+3
|2
62
72
58
|Dolmadı
745.000
763.759
Dolmadı
|Dolmadı
231,58960
224,94752
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
(İÖ)
|EA
|80+2
70+2
65+2
65+2
|6
72
67
67
|Dolmadı
639.000
546.769
526.000
|Dolmadı
243,15346
247,86170
240,75341
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|100+3
90+3
120+3
120+3
|99
93
123
123
|Dolmadı
501.000
494.903
573.000
|Dolmadı
261,29908
254,16523
235,74946
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İÖ)
|EA
|100+3
80+2
90+3
120+3
|4
82
93
71
|Dolmadı
723.000
716.987
Dolmadı
|Dolmadı
233,86561
230,28266
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Sosyoloji
|EA
|70+2
70+2
70+2
80+2
|28
72
72
82
|Dolmadı
583.000
501.349
566.000
|Dolmadı
250,09095
253,34444
236,45519
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Sosyoloji
(İÖ)
|EA
|40+1
60+2
70+2
80+2
|4
62
72
68
|Dolmadı
758.000
728.250
Dolmadı
|Dolmadı
230,28378
229,12966
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Spor Yöneticiliği (Fakülte)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|38
41
—
—
|Dolmadı
569.000
—
—
|Dolmadı
251,80491
—
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|30+1
30+1
30+1
40+1
|2
31
31
12
|Dolmadı
790.000
799.146
Dolmadı
|Dolmadı
227,23112
218,01550
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|80+2
70+2
65+2
65+2
|51
72
67
67
|Dolmadı
548.000
527.955
591.000
|Dolmadı
254,55302
250,08161
233,96972
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (Isparta)(Devlet)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|50+2
50+2
40+1
65+2
|2
52
41
28
|Dolmadı
723.000
708.469
Dolmadı
|Dolmadı
233,82018
231,14126
Dolmadı
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
60+2
60+2
60+2
|52
62
62
62
|27.738
27.600
31.317
41.100
|347,33962
377,49776
380,63910
360,97405
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparya) (Devlet)
|Sosyal Bilgiler Öğretmenliği
|SÖZ
|30+1
30+1
30+1
30+1
|31
31
31
31
|63.993
50.100
64.559
85.500
|320,94992
358,68395
358,52056
337,42440
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|İlahiyat
|SÖZ
|180+5
200+5
210+6
220+6
|185
205
216
226
|253.369
133.000
124.913
103.000
|265,75505
321,89141
334,34578
330,79653
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı
|SÖZ
|50+2
50+2
—
—
|52
52
—
—
|279.855
330.000
—
—
|260,97903
277,24197
—
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|80+2
80+2
70+2
70+2
|82
82
72
72
|291.152
184.000
166.950
153.000
|259,05380
307,28642
322,27444
315,23743
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
|SÖZ
|100+3
80+2
70+2
60+2
|103
82
72
62
|342.782
253.000
237.440
229.000
|250,96826
291,77777
306,16030
297,94391
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
|SÖZ
|100+3
80+2
70+2
70+2
|103
82
72
72
|347.139
286.000
284.454
274.000
|250,32038
285,27734
297,07884
289,75349
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Coğrafya
|SÖZ
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|388.318
243.000
217.264
195.000
|244,46064
293,76569
310,38919
305,08219
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|80+2
80+2
70+2
80+2
|82
82
72
82
|448.067
337.000
294.748
291.000
|236,68828
276,00515
295,21334
286,92267
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|60+2
80+2
70+2
70+2
|62
82
72
72
|462.032
372.000
279.435
249.000
|234,91232
270,03407
297,96973
294,25206
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|17+0
—
—
—
|17
—
—
—
|493.896
—
—
—
|230,67503
—-
—
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Gazetecilik
|SÖZ
|100+3
80+2
70+2
60+2
|103
82
72
62
|514.014
415.000
362.036
378.000
|227,58731
263,05192
283,84599
273,80723
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Coğrafya
(İÖ)
|SÖZ
|40+1
60+2
70+2
80+2
|41
62
72
82
|538.989
373.000
334.093
271.000
|222,51810
269,85248
288,38570
290,22018
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|İlahiyat
(M.T.O.K.)
|SÖZ
|20+0
—
—
—
|20
—
—
—
|540.445
—
—
—
|222,10748
—-
—
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Halkla İlişkiler ve Tanıtım
(İÖ)
|SÖZ
|100+3
80+2
70+2
70+2
|103
82
72
72
|559.410
435.000
417.876
425.000
|208,71396
260,03147
275,30429
267,58884
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Gazetecilik
(İÖ)
|SÖZ
|100+3
80+2
70+2
60+2
|25
82
72
62
|Dolmadı
548.000
472.045
491.000
|Dolmadı
243,79348
267,59630
259,76802
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İlahiyat
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|153+4
160+4
160+4
160+4
|94
164
164
164
|Dolmadı
224.000
200.251
181.000
|Dolmadı
297,85369
314,18303
308,25997
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Radyo, Televizyon ve Sinema
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|100+3
80+2
70+2
60+2
|101
82
72
62
|Dolmadı
396.000
343.758
337.000
|Dolmadı
266,05414
286,80626
279,69279
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|70+2
70+2
70+2
80+2
|49
72
72
82
|Dolmadı
592.000
513.216
502.000
|Dolmadı
237,93231
262,04311
258,47375
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Tarih
(İÖ-Ücretli)
|SÖZ
|60+2
80+2
70+2
80+2
|26
82
72
82
|Dolmadı
493.000
425.169
391.000
|Dolmadı
251,49452
274,24693
272,03071
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|16.449
14.000
15.145
14.700
|385,79893
405,90667
398,70974
386,04876
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|İngiliz Dili ve Edebiyatı
|DİL
|80+2
80+2
80+2
80+2
|82
82
82
82
|28.326
22.900
23.344
20.600
|347,20211
374,31938
367,56593
360,53612
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ
(Isparta) (Devlet)
|Arapça Öğretmenliği
|DİL
|60+2
60+2
50+2
—
|62
62
52
—
|44.984
40.100
48.116
—
|295,29638
317,36982
290,61007
—
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan
Türü
|Kont.
2021
2020
|Yer.
2021
2020
|Taban
Puanı
2021
2020
|Başarı
Sırası
2021
2020
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|297,35292
323,06556
|374.915
344.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Devlet)
|Anestezi
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|292,87222
318,78006
|402.714
365.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|286,60221
313,44368
|445.148
394.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
| İlk ve Acil Yardım
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|285,14037
312,29263
|455.644
400.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
|TYT
|50+2
45+2
|52
47
|282,95454
309,19723
|471.800
418.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|279,58185
304,58942
|498.095
445.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|İlk ve Acil Yardım
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|277,89560
303,91661
|511.651
450.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Görüntüleme Teknikleri
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|272,40453
296,02284
|558.835
502.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|271,22003
298,77622
|569.536
483.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Ağız ve Diş Sağlığı
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|270,11203
296,77262
|579.691
497.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|268,87428
293,70654
|591.106
519.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Diş Protez Teknolojisi
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|264,91184
285,01093
|629.488
585.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|262,75639
287,33403
|651.121
567.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
| Fizyoterapi
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|259,77494
289,01048
|682.447
554.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Laboratuvar Teknikleri
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|259,02775
286,92168
|690.454
570.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Atayalvaç Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Fizyoterapi
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|258,68293
284,97437
|694.095
585.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|30+1
—
|31
—
|255,55689
—
|729.068
—
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Adalet
|TYT
|100+3
80+2
|103
82
|255,41282
274,59312
|730.712
674.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik
|TYT
|40+1
40+1
|41
41
|252,34649
268,31986
|766.082
732.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|249,10252
269,82522
|804.303
718.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Adalet Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Adalet
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|237,00542
256,77696
|946.399
851.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|233,17219
255,32968
|992.052
867.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Çocuk Gelişimi
|TYT
|75+2
40+1
|77
41
|232,59986
252,02939
|999.002
904.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
|TYT
|80+2
75+2
|82
77
|221,40357
244,92725
|1.144.606
986.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Isparta Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|80+2
70+2
|82
72
|217,74790
251,44578
|1.193.420
911.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
|TYT
|80+2
80+2
|82
82
|216,02256
246,91371
|1.216.404
963.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Yaşlı Bakımı
|TYT
|75+2
70+2
|77
72
|195,04593
240,36053
|1.525.165
1.040.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Sosyal Hizmetler
(İÖ)
|TYT
|60+2
60+2
|62
62
|187,32568
228,99496
|1.600.263
1.181.000
|SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Eğirdir Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
(Isparta) (Devlet)
|Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon
(İÖ-Ücretli)
|TYT
|60+2
70+2
|45
72
|Dolmadı
230,90373
|1.621.876
1.156.000