Süleyman, Diyarbakır’da sağlığına kavuştu

Uzun süredir beslenmesini burnundan midesine uzanan bir kateter (ince beslenme hortumu) aracılığıyla sürdüren ve daha önce kusmaya bağlı pnömoni (zatürre, akciğer enfeksiyonu) atakları geçiren minik hasta için antireflü ameliyatı ve gastrostomi tüpü takılması önerildi. Bunun üzerine aile, yaptıkları araştırmalar sonucunda Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Ek Binasına başvurdu. Çocuk Cerrahisi Uzmanları Op. Dr. Suat Çal ve Op. Dr. Sevinç Akdeniz tarafından değerlendirilen Süleyman bebek için ameliyat öncesi tüm hazırlıklar titizlikle yapıldı.

Ameliyat sonrası sürecin güvenli şekilde yürütülmesi amacıyla çocuk yoğun bakım ünitesinde gerekli planlama gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen operasyon kapsamında, reflüyü önlemeye yönelik Nissen fundoplikasyonu (midenin üst kısmının yemek borusunun etrafına sarılarak mide içeriğinin geri kaçmasını engelleyen cerrahi yöntem) ile birlikte, güvenli beslenme sağlanması amacıyla gastrostomi tüpü (karın duvarından mideye yerleştirilen beslenme tüpü) takıldı. Başarıyla tamamlanan ameliyatın ardından Süleyman bebek, çocuk yoğun bakım ünitesinde Çocuk Yoğun Bakım Uzmanı İkbal Türker ve ekibi tarafından yakından takip edildi. Tedavi sürecinin sorunsuz ilerlemesi üzerine minik hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Çocuk Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Suat Çal, özellikle sık kusma ve mide içeriğinin akciğere kaçma (aspirasyon) riski bulunan çocuklarda bu tür cerrahi müdahalelerin hayati önem taşıdığını belirterek, "Bu hastalarımızda erken ve doğru cerrahi müdahale, hem yaşam kalitesini artırmakta hem de tekrarlayan akciğer enfeksiyonlarının önüne geçmektedir. Süleyman bebeğimizin tedavi sürecini başarıyla tamamlayarak sağlığına kavuşması bizler için büyük bir mutluluk" dedi.