Mesleki eğitim kursunda görev yapan 43 yaşındaki öğretmen kalbine yenik düştü

Şehitkamil ilçesinde meydana gelen olayda, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Meslek Eğitim Kursu (GASMEK) Mehmet Akif Ersoy Eğitim Akademisi'nde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan Süleyman Sevinç (43), ders çıkışı evine dönmek için otobüs beklerken birden yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Süleyman Sevinç, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Sevinç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Süleyman Sevinç'in cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda tamamlanan işlemlerin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Sevinç'in cenazesinin Gaziantep Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.