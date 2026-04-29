Sultan II. Abdülhamid Han’ın fişek tabancası müzayedeye çıkıyor

Giriş Tarihi: 29.04.2026

İLKER GEZİCİ İLKER GEZİCİ
  • ABONE OL
Arthill Müzecilik, 10 Mayıs 2026 Pazar günü Osmanlı sultanları ve saray yüksek erkânına ait nadir eserlerin yer aldığı özel bir müzayedeye ev sahipliği yapıyor. Saray işi objelerden kişisel eşyalara, tarihî hatıralardan koleksiyon değeri yüksek parçalara uzanan 132 eser, 1 Amerikan Doları başlangıç fiyatıyla teklif usulü satışa sunulacak. Müzayedede Sultan Abdülaziz Han'ın bastonu, Sultan II. Abdülhamid Han'ın fişek tabancası, Sultan V. Mehmed Reşad Han'ın altın yüzüğü, Atatürk'ün CHF altını, Çöl Aslanı Fahreddin Paşa'nın mührü ve tüfeği ile Bakü Fatihi Nuri Killigil Paşa'nın Atatürk madalyonu gibi tarihî öneme sahip eserler öne çıkıyor.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA