Sultan Keykubat’ın sırrı bu kümbette

Erzurum'da 2019'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Müze Müdürlüğü birlikte Pasinler ilçesine bağlı Ovaköy Mahallesi'nde kazı çalışması başlattı. Yapılan çalışmalarda Sultan Keykubat yazılı bir kümbet bulundu. Kümbetten çıkan 5 kişiye ait kemikler ise tarihe ışık tutacak olan araştırma için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.Cenazelerden ikisinin yetişkin kadın, birinin yetişkin erkeğe ait olduğu, geri kalan ikisinin ise erkek ve kız çocuğuna ait olduğu tespit edildi. Kemiklerde DNA eşleştirmesi için inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda iki kadın cenazesinin arasında akrabalık bağı olduğu, iki çocuğun ise yetişkin erkeğin çocukları olduğu anlaşıldı. Yetişkin erkek cenazesinin 2. Alaeddin Keykubat'a, kadın cenazelerinden birinin ise annesi Gürcü Hatun'a ait olduğu düşünülüyor.Sultan Keykubat'ın annesinin vasiyeti üzerine birlikte gömülmeleri bilgilerinden de yola çıkılarak kemiklerin kadın, erkek ve çocuklar olduğu tespiti, mezarlığın Sultan'a ait olduğu gerçeğini artırsa da henüz resmi tespit yapılamadı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan alınan kemikler, Erzurum Kültür Varlıkları ve Müzeler Müdürlüğü'ne teslim edildi. Ancak müdürlükte bekleyen kemikler hâlâ gömülemedi. Keykubat'a ait olması halinde resmi devlet töreni ile gömülmesi gereken kemiklerin ne olacağı ise netleşmedi.