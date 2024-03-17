Sultanahmet Meydanı’nda ramazan en güzel iftar...

İstanbul'da Ramazan tüm hızıyla devam ederken biz de İstanbul Sultanahmet Meydanı'nın yolunu tutuyoruz. İftara az bir zaman var. Ellerinde iftarlıkları boş bir bank ya da çim bulmak için etrafı kolaçan edenlerin sayısı git gide artıyor. Lise öğrencisi genç bir grup "Geç kaldık" telaşıyla çimlere sofrayı kuruyor; çantalar açılıyor, iftarlıklar tek tek çıkarılıyor. "Hep gelir misiniz?" diye soruyorum. "Hep geliriz. Ramazan ayında Sultanahmet Meydanı'na iftar açmak bizim için bir gelenek" diyor.

SULTANAHMET'TE BANKLAR DOLUP TAŞIYOR

Onlar hazırlıklara devam ederken Sultanahmet Camii'nin önündeki banklar da dolup taşıyor. Bankta oturan ve iftar saatini bekleyen iki genç kızın sofrasına konuk oluyorum, hemen muhabbet başlıyor. İkisi de üniversite öğrencisi. Sultanahmet Meydanı'nın manevi atmosferinde bulunmak onlar için çok önemli. Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi Aleyna Şeker (20), söz alıyor: "Bence İstanbul'da Ramazan'ın en güzel hissedildiği, o ruhun en güzel yaşandığı yer Sultanahmet. Burada hem o Ramazan ruhunu yaşamak hem de bir anı olsun diye arkadaşımla birlikte geldik. Birlikte unutulmaz bir Ramazan geçirmek istedik."

"ECDADIN AYAK BASTIĞI MEYDANDA ORUÇ AÇMAK ÇOK GÜZEL"



Sohbet sohbeti açıyor. Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü 1. sınıf öğrencisi Zeynep Erva Vural (20) söze başlıyor: "Ramazan'ın maneviyatı hissetmek için geldik. Şu an Sultanahmet ve Ayasofya camilerinin ortasında iftar açacak olmak farklı bir duygu yaşatıyor insana, çok güzel, tarif edilemez. Burada iftar bir başka oluyor, Ramazan'ın ruhu çok farklı."

Kısa bir süre sonra Ayasofya ve Sultanahmet camilerinden iftar saatinde ezan okunmaya başlıyor. Herkes huşu içinde orucunu açıyor. Menüde ekmek arası köfte, ayran ve hurma var. Hemen hurma ikram ediliyor. Sultanahmet'te herkes iftarını açarken Aleyna Şeker "Ecdadımızın ayak bastığı ve bize armağan ettiği Ayasofya ve Sultanahmet camilerinin arasında orucumuzu açmak çok güzel. Herkesi Sultanahmet'te iftara çağırıyoruz" diyor.