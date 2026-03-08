Sultanahmet’te ramazan bir başka güzel

Ramazanın vazgeçilmez geleneklerinden biri de Sultanahmet Meydanı’nda kurulan iftar sofraları. Ailesini ve arkadaşlarını alıp tarihi meydana gelen İstanbullular, kurdukları mütevazı yer sofralarını paylaşıyor, birlik ruhuyla oruçlarını açıyor
Her ramazan olduğu gibi bu ramazanda da iftarda İstanbul'un nabzı Sultanahmet Meydanı'nda atıyor. İftardan saatler önce meydanı doldurmaya başlayan İstanbullular, kurdukları yer sofralarında mütevazı bir şekilde oruçlarını açıyor. İstanbul'un kalbinde, Ayasofya ve Sultanahmet Camii'nin manevi esintisi ve bereketiyle iftar yapan vatandaşlar, namazlarını da yine iki camiden birinde eda ediyor. SABAH muhabiri, Sultanahmet Meydanı'nda vatandaşlarla konuştu.
MANEVİ RUHU ÇOK GÜZEL Zehra Sever: Biz buraya her sene geliyoruz. Sultanahmet Meydanı'nın manevi ruhu çok güzel. O yüzden orucu burada açmak çok güzel. Elif Nur Arı: Sınavdan çıkıp arkadaşlarımızla buraya geldik. Böyle güzel bir ayda beraber olduğumuza şükredelim istedik. Az önce Afrika ülkesinden olduğunu düşündüğümüz birisi hurma ikram etti. Burada çok farklı coğrafyalardan farklı insanlar aynı duyguları paylaşıyoruz.
Kevser Yıldız: Ramazanda arkadaşlarımızla beraber, kalabalık, güzel bir iftar geçirmiş olduk. Ramazan ruhunu gerçekten yaşadık. Farklı bir deneyim oldu bizim için. Filistinli Muaviye Alayy: 2 yıldır İstanbul'da yaşıyorum. Arkadaşlarımızla iftarımızı Sultanahmet Meydanı'nda açtık. Bu meydan çok güzel. Tıpkı Mescid-i Aksa gibi. Soframızda geleneksel yemeğimiz musakhan var. Teravihi Sultanahmet Camii'nde kılacağız.
Mutasım Reyyan: 3 senedir İstanbul'dayım. Artık kendimi Türk gibi hissediyorum. Türk milleti sürekli burada iftar yapıyor. Bu çok güzel bir birliktelik. Biz de ilk kez deniyoruz. Orucumuzu geleneksel yemeğimiz Ouzi ile açtık. İnşallah bir sonraki ramazan ayında oruçlarımızı Mescid-i Aksa'da açarız.