Sultanahmet’te turist soyan 3 kadın tutuklandı

Giriş Tarihi: 13.05.2026 11:41

İstanbul Sultanahmet’teki tramvay hattında kalabalıktan faydalanıp Çinli ve Pakistanlı turistlerin çantalarındaki paraları ve fotoğraf makinalarını çalan 3 Bosna Hersekli kadın gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince işlemleri tamamlanan 3 kadın çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar kameralara yansıdı.

24 Nisan 2026 tarihinde Pakistan uyruklu G.N.N. isimli şahıs, Sultanahmet tramvayında seyahat ettiği sırada içerisinde 3 bin Amerikan doları, 30 bin Pakistan rupisi, kimlik ve banka kartlarının bulunduğu cüzdanının çalındığını belirterek şikâyetçi oldu. Bir diğer olayda ise 26 Nisan günü Çin uyruklu N.L. isimli turist, yine Sultanahmet tramvayında yolculuk yaptığı esnada yaklaşık 92 bin 400 Japon yeni değerindeki Nikon marka fotoğraf makinesi ile 100 bin Japon yenisinin bel çantasından çalındığını beyan etti.

TEK TEK BELİRLENDİ

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekiplerince yürütülen çalışmalarda olayların şüphelileri olarak Bosna Hersek uyruklu D.T. (30), A.M. (37) ve B.H. (31) tespit edildi. Şüpheliler, 11 Mayıs tarihinde Fatih ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

3 KADIN TUTUKLANDI

Gayrettepe'deki işlemleri tamamlanan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi. Şüphelilerin hırsızlık anları ise kameralara yansıdı.

