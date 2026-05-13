Sultanahmet’te turistlerin kabusu oldular: Tramvay hırsızları 3 kadın yakalandı!

Sultanahmet'te 24 Nisan'da Pakistan uyruklu G.N.N. tramvaydayken içinde 3 bin dolar, 30 bin Pakistan parası, kimlik ve pasaportlarının bulunduğu çantası çalındı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken aynı gün tramvayda Çin uyruklu N.L.'nin (35) içinde fotoğraf makinesi ve 100 bin Japon yeni parası bulunan bel çantası da çalındı.