Sultanbeyli metroya 2025’te kavuşuyor

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, Üsküdar-Çekmeköy-Sancaktepe Metro Hattı'nın Sultanbeyli etabında incelemelerde bulundu. Halihazırda devam eden çalışmalara ilişkin İBB heyetinden bilgi alan Tombaş, temel önceliklerinin halka hizmet olduğunu vurguladı. Tombaş, "Sultanbeyli'yi metrosuna kavuşturmak için üst düzey işbirliğiyle çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın hızlı ve konforlu ulaşıma kavuşması, bölge trafiğinin rahatlaması için bu projeyi önemsiyoruz. İBB heyetinden aldığımız bilgiler ve şantiyede yaptığımız incelemeler neticesinde inşallah Sultanbeyli metrosu 2025'te hizmete açılacak. Ayrıca; Sabiha Gökçen Havalimanı'na doğrudan ulaşımı sağlayacak Sultanbeyli-Kurtköy Metro Hattı projesi de bizim için çok önemli. Havalimanına toplu ulaşımı kolaylaştıracak bu hattın inşası için de tam destek veriyoruz. İBB heyetine ziyaretleri ve teknik sunumları için teşekkür ediyorum" diye konuştu. İHA