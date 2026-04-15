Sultanbeyli tercih edilen ilçe olacak

Sultanbeyli Belediyesi'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi. Başkan Ali Tombaş, 2025 yılının eser ve hizmetle dolu bir yıl olduğunu söyledi. Söz verilen 100 projenin 50'sini tamamladıklarını vurgulayan Başkan Tombaş şunları söyledi: "Her alanda eser, hizmet ve proje ürettik. Bunu yaparken ek bütçe yapmadık. Sultanbeyli'yi yeni eserlerle buluşturmaya devam edeceğiz. Biz sadece proje üreten değil, kaynaklarını doğru yöneten bir belediyeyiz." Sultanbeyli'nin geleceğini 5 ana başlıkta planladıklarını ifade eden Tombaş, "Bunlar, gençlik, sosyal yardımlaşma, halkla ilişkiler, kentsel dönüşüm ve teknoloji yatırımları. Sultanbeyli'yi İstanbul'un en önemli, en yaşanılabilir ve en çok tercih edilen ilçelerinden biri haline getireceğiz" dedi.

