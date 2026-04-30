Sultanbeyli’de 3 okulun temeli atıldı

Törende konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, "Bugün Sultanbeyli'miz adına kıymetli bir yatırımı daha hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Mehmet Akif Mahallemizde bir ilkokul ve bir ortaokulun, Akşemsettin Mahallemizde ise bir ilkokulun temelini atarak ilçemize 3 yeni eğitim yuvası kazandırıyoruz. Çocuklarımızın daha iyi imkânlarda eğitim almasına katkı sunacak bu okullarımızın Sultanbeyli'mize, İstanbul'umuza, eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Sultanbeyli Belediyesi, ilçede eğitim altyapısını güçlendirecek yatırımlara destek vermeye devam ediyor. Bu kapsamda Mehmet Akif Mahallesi'nde 1 ilkokul ve 1 ortaokulun, Akşemsettin Mahallesi'nde ise 1 ilkokulun temeli düzenlenen törenle atıldı. Temel atma törenine İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, milli eğitim camiası, öğretmenler, kurum temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

VALİ GÜL: "SULTANBEYLİ'DE İKİLİ EĞİTİMİ TEKLİ EĞİTİME DÖNÜŞTÜRMEYİ HEDEFLİYORUZ"

İstanbul Valisi Davut Gül, Sultanbeyli'de eğitim yatırımlarının kararlılıkla sürdüğünü belirterek şunları söyledi: "Bugün bu hayırlı ve anlamlı program vesilesiyle sizlerle bir aradayız. Öncelikle temelini attığımız okullarımızın Sultanbeyli'mize, İstanbul'umuza, eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün Sultanbeyli'mize kazandırılan ve kazandırılacak olan bu yatırımlar tesadüf değildir. Sayın Cumhurbaşkanımız burada gerçekleştirdiği mitingin ardından belediyemizi ziyaret etmişti. O ziyarette Belediye Başkanımız Sayın Ali Tombaş, ilçemizin ihtiyaçlarını ve taleplerini kendilerine arz etti. Özellikle eğitimin Sultanbeyli için öncelikli olduğunu ifade ederek eğitim yatırımlarına ilişkin taleplerini dile getirdi.

Sayın Cumhurbaşkanımız da bu talepler üzerine hem İl Başkanımıza hem de bizlere Sultanbeyli ile özel olarak ilgilenmemiz yönünde talimat verdi. Bizler de bu doğrultuda çalışmalarımızı yaptık. Bugün geldiğimiz noktada Sultanbeyli'de okul yapılabilecek uygun alanlarda eğitim yatırımlarını planlayabilecek bir noktadayız. Bu süreçte katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. İnşallah Sultanbeyli'de ikili eğitimi 2-3 yıl içerisinde tekli eğitime dönüştürmeyi hedefliyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli, daha verimli ve tam gün eğitim alabileceği bir sistemi ilçemizde hayata geçireceğiz.

Eğitimden spora, sosyal yaşam alanlarından çocuklarımızın gelişimine kadar Sultanbeyli'mizin ihtiyaç duyduğu yatırımları kazandırmak için çalışmalarımız devam edecek. İstanbul genelinde planladığımız anaokulu, 4-6 yaş Kur'an kursu, kreş, halı saha ve kapalı spor salonu yatırımlarından Sultanbeyli'miz de en güçlü şekilde istifade edecek. Bu vesileyle temelini attığımız okullarımızın Sultanbeyli'mize, öğrencilerimize, öğretmenlerimize ve kıymetli ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."

ÖZDEMİR: "YAPILAN HER HİZMETİN VATANDAŞIMIZIN HAYATINA DOKUNMASI ÇOK KIYMETLİ"

AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ise Sultanbeyli'de eğitim başta olmak üzere birçok alanda önemli yatırımların hayata geçirildiğini ifade ederek şöyle konuştu: "Sayın Cumhurbaşkanımız göreve geldiği günden bu yana ülkemizin dört bir yanında vatandaşlarımızın hizmet kalitesi yükseldi. Havalimanlarından yollara, eğitimden sağlığa kadar her alanda Türkiye büyük bir değişim ve gelişim yaşadı. Bugün Sultanbeyli'mizde de bu yatırımların artarak devam etmesinden büyük mutluluk duyuyoruz. Eğitim alanında ilçemize kazandırılan yatırımlarla birlikte Sultanbeyli'mizin eğitim altyapısı güçleniyor. Bunun yanında sağlık alanında da yeni aile sağlığı merkezlerini ilçemize kazandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sayın Valimizin koordinasyonunda, ilgili kurumlarımızın iş birliğiyle Sultanbeyli'mize birçok önemli yatırımı kazandırmaya devam edeceğiz. Bizim için esas olan, yapılan her hizmetin vatandaşımızın hayatına dokunmasıdır. Gönüllere temas eden, ihtiyaçlara cevap veren, insanımızın yaşam kalitesini yükselten her yatırım çok kıymetlidir. Belediye Başkanımız Sayın Ali Tombaş da göreve geldiği günden bu yana ilçemiz için önemli projeleri hayata geçirdi. İnşallah önümüzdeki süreçte Sultanbeyli'mize çok daha fazla eseri ve hizmeti kazandıracaktır. Özellikle gençlerimiz için yapılan yatırımları çok önemsiyoruz. Bilgi evleriyle, kütüphaneleriyle, spor ve sosyal yaşam alanlarıyla Sultanbeyli'mizin çocukları ve gençleri yarınlara daha güçlü hazırlanıyor. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Sultanbeyli'mize destek veren tüm kurumlarımıza şükranlarımı arz ediyorum. Bu yatırımların ilçemize, İstanbul'umuza ve hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

"SULTANBEYLİ'MİZE 3 YENİ OKUL KAZANDIRMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ"

Başkan Tombaş, törende yaptığı konuşmada eğitime yapılan her yatırımın geleceğe bırakılan en kıymetli eserlerden biri olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Bugün Sultanbeyli'miz adına çok anlamlı bir heyecanı hep birlikte yaşadık. İlçemizin eğitim altyapısını güçlendirecek, çocuklarımızın daha iyi şartlarda eğitim almasına katkı sunacak 3 yeni okulumuzun temelini attık. Mehmet Akif Mahallemizde bir ilkokul ve bir ortaokulun, Akşemsettin Mahallemizde ise bir ilkokulun temelini atarak Sultanbeyli'mize 3 yeni eğitim yuvası daha kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Her yeni okul; evlatlarımız için yeni bir başlangıç, ailelerimiz için yeni bir umut, ilçemiz için daha güçlü bir gelecek demektir. Temelini attığımız bu okulların Sultanbeyli'mizin eğitim yolculuğuna değer katacağına inanıyorum. Bu güzel yatırımların ilçemize kazandırılmasında emeği geçen başta Sayın Valimize, Sayın Kaymakamımıza, milli eğitim camiamıza, öğretmenlerimize, ilgili tüm kurumlarımıza ve katkı sunan herkese bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün temelini attığımız 3 yeni okulumuzun Sultanbeyli'mize, İstanbul'umuza, eğitim camiamıza, öğrencilerimize ve ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum."

"BÜTÜN GAYRETİMİZ EĞİTİM İÇİN, ÖĞRENCİLERİMİZ İÇİN, YARINLARIMIZ İÇİN"

Çocukların ve gençlerin daha güçlü imkânlarla yetişmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirten Başkan Tombaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizim hedefimiz; okuyan, düşünen, araştıran, üreten, uygulayan ve neticelendiren nesillerin yetişmesine katkı sunmaktır. Bilgiyle donanmış, değerleriyle güçlü, vatanına, milletine, ailesine ve insanlığa faydalı gençlerin yetişmesi için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Eğitim yatırımlarımızın yanı sıra çocuklarımız ve gençlerimiz için kültür sanattan spora, ulaşım desteklerinden sosyal yaşam alanlarına kadar pek çok alanda yeni projeleri tek tek hayata geçiriyoruz. Anadolu Yakası'nın en büyük spor merkezlerinden biri olacak Mehmet Akif Spor Kompleksi projemiz hızla devam ediyor. Hamidiye Gençlik Merkezi projemize başladık. Akşemsettin Gençlik Merkezi için proje hazırlıklarımızı tamamladık. Battalgazi Spor Kompleksi projemizin yanı sıra 9 mahallemize yeni spor sahaları kazandırıyoruz.

Turgut Reis Mahallemize ise İstanbul'un en kapsamlı gençlik merkezlerinden birini kazandırmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Alan tahsisleri yapıldı, projemiz hazırlandı. İnşallah kısa zaman içinde çalışmaları başlatacağız. Yeni kütüphaneler, kurs merkezleri, fitness salonları, spor alanları ve sosyal yaşam alanlarıyla özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin istifade edeceği mekânların sayısını artırıyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki güçlü bir gelecek; iyi yetişmiş, donanımlı ve değerleriyle büyüyen nesillerle mümkündür. Sultanbeyli'de attığımız her adımı, hayata geçirdiğimiz her projeyi çocuklarımızın, gençlerimizin ve öğrencilerimizin daha güzel bir geleceğe hazırlanması için atıyoruz. Bizim bütün gayretimiz, bütün çabamız eğitim için, öğrencilerimiz için, yarınlarımız içindir."

Haber Girişi Uğur Birdal - Editör