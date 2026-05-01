Sultanbeyli’de 3 yeni okulun temeli atıldı

Sultanbeyli'de eğitim altyapısını güçlendirecek yatırımlar hız kesmeden devam ediyor. Mehmet Akif Mahallesi'nde bir ilkokul ve bir ortaokul, Akşemsettin Mahallesi'nde ise bir ilkokulun inşası için ilk kazma vuruldu. Temel atma törenine katılan Vali Davut Gül, burada yaptığı konuşmada, "Sultanbeyli'de ikili eğitimi 2-3 yıl içerisinde tekli eğitime dönüştürmeyi hedefliyoruz"dedi. AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir de Türkiye genelinde yükselen hizmet kalitesinin Sultanbeyli'de de somut eserlere dönüştüğünü vurguladı. Belediye Başkanı Ali Tombaş ise ilçenin eğitim yolculuğunda yeni bir dönem başladığını ifade etti.