Sultanbeyli'de 5 katlı binada yangın paniği: Can havliyle çatıya çıktılar! 8'i çocuk 12 kişi kurtarıldı

BİNAYI DUMANLAR SARDI

Dumanlar kısa sürede daireyi daha sonra tüm binayı kapladı. Aşağıya inemeyen bina sakinleri can havliyle çatıya çıktı. Aralarında çocukların da bulunduğu 12 kişi dumandan etkilenmemek için çatıda güvenli bir yere geçti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri sokağa şerit çekerek çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı. Merdiven aracıyla çatıya ulaşan itfaiye ekipleri çatıda mahsur kalan 8'i çocuk 12 kişiyi aşağıya indirerek sağlık ekiplerine teslim etti.