Haberler Yaşam Haberleri Sultanbeyli'de dehşete düşüren magandalık: Önünü kestiği otomobilden yaka paça indirdi! Kadınları darbettiği anlar kamerada
Giriş Tarihi: 27.10.2025 16:49

Sultanbeyli'de dehşete düşüren magandalık: Önünü kestiği otomobilden yaka paça indirdi! Kadınları darbettiği anlar kamerada

Sultanbeyli’de iddiaya göre bir sürücü, içinde 4 kişinin bulunduğu otomobili takip ederek aracın önünü kesti. Yol verme tartışma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavga sırasında saldırgan sürücü, kadınlardan birini darbedip yere savurdu. Çevredekilerin araya girmesiyle sona eren kavga anları cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Sultanbeyli’de dehşete düşüren magandalık: Önünü kestiği otomobilden yaka paça indirdi! Kadınları darbettiği anlar kamerada

Dehşete düşüren olay saat 14:45 sıralarında Sulatnbeyli Turgut Reis mahallesinde meydana geldi.İddiaya göre 4 kadının bulunduğu otomobil kimliği belirsiz 1 kişi tarafından takip edilmeye başladı. Uzun süren takip sonrasında şüpheli caddede önünü kestiği otomobili durdurdu.

YAKASINDAN TUTUP DIŞARI ATTI

Aracından inen saldırgan otomobilde olan bir kadını yakasından tutarak araçtan indirip darbetti ardından da yere savurdu. Araçtaki diğer kadınlar ise araya girerek saldırganı olay yerinden uzaklaştırdı.

DEHŞET ANLARI KAMERADA

Bir süre daha devam eden kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi.Saldırgan aracına binerek olay yerinden uzaklaşırken, kavga ve kadının darbedildiği anlar cep telefonu ve güvenlik kamerasına yansıdı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Sultanbeyli'de dehşete düşüren magandalık: Önünü kestiği otomobilden yaka paça indirdi! Kadınları darbettiği anlar kamerada
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz