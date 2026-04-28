Sultanbeyli’de akılalmaz olay! 13 yaşındaki çocuğu direksiyona geçiren babadan şok savunma: Çocuğun psikolojisi bozuk

İstanbul Sultanbeyli'de gece saatlerinde gerçekleştirilen asayiş denetimlerinde, trafik kurallarını hiçe sayan bir olay pes dedirtti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin Akşemsettin Mahallesi Fatih Bulvarı üzerinde yaptığı uygulama sırasında durdurulan bir otomobilde, sürücü koltuğunda 13 yaşındaki bir çocuk çıktı. Babanın, polisleri, "Çocuğun psikolojisi bozuk" diyerek ikna etmeye çalıştığı anlar ise akıllara durgunluk verdi.