Sultanbeyli’de İETT dehşeti: Çarptığı yaya ağır yaralandı! Kaza anı kamerada

KAZA ANI KAMERADA

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, İETT şoförü ise gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.