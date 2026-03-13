Sultanbeyli’de İETT dehşeti: Çarptığı yaya ağır yaralandı! Kaza anı kamerada

Kaza, saat 14.00 sıralarında Abdurrahmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Bulvarı'nda ilerleyen İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrularak yere düşen kadın ağır yaralandı.
KAZA ANI KAMERADA
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, İETT şoförü ise gözaltına alındı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.