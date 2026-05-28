Haberler Yaşam Haberleri Sultanbeyli’de korkutan yangın! Alevler tüm evi sardı: 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı!
Giriş Tarihi: 28.05.2026 08:45

Sultanbeyli’de korkutan yangın! Alevler tüm evi sardı: 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı!

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde meydana gelen yangın yürekleri ağza getirdi. Alevlerin sardığı evde bulunan 2 kişi mahalle sakinlerinin yardımıyla kurtarılırken, olay sonrası gecekondu kullanılamaz hale geldi. İşte detaylar…

İHA Yaşam
Sultanbeyli’de korkutan yangın! Alevler tüm evi sardı: 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı!
  • ABONE OL

Yangın, saat 01.00 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi Sevimli Sokak'ta bulunan bir gecekonduda çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın, kısa sürede büyüyerek çatıyı sardı. Yangını gören çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

2 KİŞİ VATANDAŞLAR TARAFINDAN KURTARILDI

Olay sırasında gecekonduda bulunan 2 kişi, mahalle sakinleri tarafından hızla dışarı çıkartılarak tahliye edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Sağlık ekipleri olay yerinde tedbir amaçlı hazırda bekletilirken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

'ALEVLERİ GÖRÜNCE ABİLERE HABER VERDİM'

Olayı gören mahalle çocuklarından Fatih Mehmet Dikici, "Ben burada scooter ile geziyordum. Alevleri gördüm, abilere haber verdim. Sonra itfaiye insanları kurtardı. Yaralı yoktu" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Buse Sever - Editör
#SULTANBEYLİ #İSTANBUL #YANGIN

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultanbeyli’de korkutan yangın! Alevler tüm evi sardı: 2 kişi vatandaşlar tarafından kurtarıldı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA