Haberler Yaşam Haberleri Sultanbeyli'de sahibinden kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: O anlar güvenlik kamerasında!
Giriş Tarihi: 27.05.2026 16:03

Sultanbeyli'de sahibinden kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: O anlar güvenlik kamerasında!

Sultanbeyli'de sahibinden kaçan kurbanlık boğa, sokaklarda koştuktan sonra kuaför salonunun camlarını kırarak içeri girdi. Kurbanlığın kuaföre daldığı anlar ve iş yerindekilerin kaçışı güvenlik kamerasına yansıdı. Kuaför Reşit Köni "Çocuğun üstüne kapandım korkmasın diye. Ellerime cam parçaları girdi. Verilmiş sadakamız varmış. Buna da şükür. Ben yaralandım dana yere düştüğü için kaçma fırsatımız oldu" dedi.

DHA Yaşam
Sultanbeyli’de sahibinden kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: O anlar güvenlik kamerasında!
  • ABONE OL

Olay, dün akşam Hamidiye Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sahibinin elinden kurtulan kurbanlık boğa içerde müşteri olan bir kuaför salonunun camlarını kırıp içeri girdi.

UZUN UĞRAŞLAR SONUCUNDA YAKALANDI

Kuaförde çalışanlarla müşteriler panik ve korkuyla kaçıştı. Boğa kısa süre içinde kuaförden çıkarak mahallede koşmaya başladı. Yakalamaya çalışan sahibine ve mahalle sakinlerine de saldırdı. Mahalleli boğayı yakalamakta zorlanınca belediye ekiplerinden yardım istedi. Boğa uzun uğraşlar sonucunda yakalanarak sahibine teslim edildi.

Sultanbeyli'de panikleten anlar: Kurbanlık boğa kuaför salonuna daldı! | Video

'ÇOCUĞUN ÜSTÜNE KAPANDIM'

Kurbanlık boğanın camlarını kırdığı kuaför dükkanının sahibi Reşit Köni, "Boğa aşağıdaki mahalleden geldi. Burada oturuyordum dükkanımıza daldı. İçerde müşteri vardı, çocuk da vardı. Çocuğun üstüne kapandım korkmasın diye. Ellerime cam parçaları girdi. Verilmiş sadakamız varmış. Buna da şükür. Ben yaralandım dana yere düştüğü için kaçma fırsatımız oldu. Kurbanlık yerdeki cam parçalarından kayıp düştü. Allahtan düşmüş içerde, dört koltuk var, dördü de müşteriyle doluydu. Müşterilerimiz randevulu olduğu için, o saatte kalabalık yoktu buna da şükür" dedi.

O ANLAR KAMERADA

Kurbanlık boğanın kuaför salonuna daldığı anlar kameraya yansıdı. Görüntülerde, kuaför koltuğunda oturan müşterilerin olduğu sırada kurbanlık camları kırarak içeri giriyor. İçeridekiler panikle kaçışıyor. Kurbanlık yere düşüyor.

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SULTANBEYLİ

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultanbeyli'de sahibinden kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: O anlar güvenlik kamerasında!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA