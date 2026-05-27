Sultanbeyli’de sahibinden kaçan kurbanlık boğa kuaföre daldı: O anlar güvenlik kamerasında!

'ÇOCUĞUN ÜSTÜNE KAPANDIM'

Kurbanlık boğanın camlarını kırdığı kuaför dükkanının sahibi Reşit Köni, "Boğa aşağıdaki mahalleden geldi. Burada oturuyordum dükkanımıza daldı. İçerde müşteri vardı, çocuk da vardı. Çocuğun üstüne kapandım korkmasın diye. Ellerime cam parçaları girdi. Verilmiş sadakamız varmış. Buna da şükür. Ben yaralandım dana yere düştüğü için kaçma fırsatımız oldu. Kurbanlık yerdeki cam parçalarından kayıp düştü. Allahtan düşmüş içerde, dört koltuk var, dördü de müşteriyle doluydu. Müşterilerimiz randevulu olduğu için, o saatte kalabalık yoktu buna da şükür" dedi.