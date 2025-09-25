Sultanbeyli’de seyir halindeki araca silahlı saldırı

Olay 19.30 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan 34 FIT 715 plakalı kamyonetin önü kimliği belirsiz kişilerin kullandığı bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen şüpheliler, yanlarındaki silahlarla kamyonet şoförüne ateş açtı.