Sultanbeyli’de seyir halindeki araca silahlı saldırı

Giriş Tarihi: 25.9.2025 22:48 Son Güncelleme: 25.9.2025 23:04

Sultanbeyli’de silahlı saldırıya uğrayan kamyonet şoförü ağır yaralandı. Saldırıda ateşlenen mermilerden biri, çevredeki bir evin camına isabet etti. Yaralı şoför hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA Yaşam
Olay 19.30 sıralarında Adil Mahallesi Hamidiye Caddesi üzerinde meydana geldi. Caddede seyir halinde olan 34 FIT 715 plakalı kamyonetin önü kimliği belirsiz kişilerin kullandığı bir araç tarafından kesildi. Araçtan inen şüpheliler, yanlarındaki silahlarla kamyonet şoförüne ateş açtı.

Kurşunlardan kaçmaya çalışan şoför, kamyoneti hareket ettirdi. Ancak yaralanan şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kamyonet, karşı yönden gelen 34 ECU 658 plakalı otomobile ve yol kenarındaki ağaca çarptı.

Olayı görenlerin ihbarı üzerine adrese polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde ağır yaralandığı anlaşılan kamyonet şoförü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

MERMİ EVİN CAMINA İSABET ETTİ

Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasında, saldırıda ateşlenen mermilerden birinin, çevredeki bir evin camına isabet ettiği belirlendi. Ekipler, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

