Sultanbeyli’ye bir sosyal tesis ve kütüphane daha

Sultanbeyli Belediyesi, kültür ve eğitime yönelik yatırımlarını sürdürürken, ilçeye yeni yaşam alanları da kazandırıyor. Sultanbeyli Millet Bahçesi'nde yer alan Mimar Sinan Sosyal Tesisi ve 5 bin kitap kapasiteli Nuri Pakdil Kütüphanesi, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin'in katıldığı törenle hizmete açıldı. Cumhuriyetin 100. yılına özel Millet Bahçesi'ne 100 adet de çınar dikildi. Açılış programına çok sayıda ilçe sakini katıldı.Açılışı gerçekleşen Mimar Sinan Sosyal Tesisi, ilçenin yeni sosyal yaşam alanı olarak faaliyete geçti. Tesiste kafe ve restoran bulunurken; yeşillik alanları da ziyaretçilere doğayla iç içe vakit geçirme fırsatı sunuyor. Nuri Pakdil Kütüphanesi ise yeşil alanı, modern tasarımıyla dikkat çekiyor. Beş bin kitap kapasiteli kütüphane, ferah iç mekânı ile kitapseverler için ideal bir ortam sağlıyor. Ayrıca süreli yayınlar ve dergiler için özel bir alana da sahip olan kütüphane, dergi kütüphanesi olarak da hizmet veriyor.