Sultanbeyli’ye Fetih Korusu Sosyal Tesisi geliyor

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, ilçeye değer katan projelerine bir yenisini daha ekliyor. Göreve geldiği günden bu yana 1,5 yıl gibi kısa bir sürede 50 projeyi hayata geçirerek büyük bir başarıya imza atan Tombaş, şimdi de doğa tutkunlarını heyecanlandıracak yeni sosyal tesis projesinin startını verdi.

TALEPLER KARŞILIK BULUYOR

Sultanbeyli'nin "yeşil vizyonu" doğrultusunda Aydos Ormanı'nın sunduğu doğal avantajları projelerine yansıtan Başkan Tombaş, özellikle Fetih Korusu için gelen yoğun talepleri geri çevirmedi. Proje çalışmalarının tamamlandığını ve uygulama aşamasına geçildiğini belirten Tombaş, müjdeyi şu sözlerle verdi: "Hemşehrilerimizin sesine kulak veriyoruz. Aydos ve Fetih Korusun'da doğayla iç içe sunduğumuz hizmetlere bir yenisini ekliyoruz. Vatandaşlarımızın bizden en büyük beklentisi Fetih Korusu'na bir sosyal tesis kazandırılmasıydı. Hazırlıklarımızı tamamladık, ilçemize hayırlı olsun."

MODERN, NEZİH VE DOĞAYLA İÇ İÇE

Yeni tesis, hem mimarisiyle hem de sunduğu konforla Sultanbeylililerin yeni buluşma noktası olacak. Toplam 500 metrekarelik bir alan üzerine kurulacak olan tesisin özellikleri ise dikkat çekiyor. Tesis, 250 metrekare kapalı alanı ile kış aylarında kesintisiz hizmet verecek. 250 metrekare açık alan ile vatandaşlarla temiz havada, ağaçların gölgesinde huzurlu anlar sunacak. Tesis bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete açılacak.