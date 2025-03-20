Sultangazi Belediyesi, Bulgaristan’da ramazan sofrası kurdu!

Bulgaristan'ın Kırcaali şehrindeki soydaşlar için Sultangazi Belediyesi tarafından ramazan sofrası kuruldu. İftar programına Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun ile eşi Tuba Dursun, Türkiye Cumhuriyeti Filibe Başkonsolosu Korhan Küngerü, Kırcaali Belediye Başkanı Erol Mümün, Bölge Müftü Yardımcısı Suray Mustafa, Sultangazi Belediye Meclis Üyeleri ve Kırcaali'de yaşayan soydaşlar katıldı. İftar öncesi Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı, tüm İslam Alemi için dua edilmesinin ardından, ezanın okunmasıyla birlikte oruçlar açıldı.

'İSTANBUL'DAN BU BÖLGEYE GELEN TEK BELEDİYEYİZ'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Bizleri bugün bu güzel sofrada, Ramazanın bereketli ve huzurlu sofrasında yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerimiz, soydaşlarımız, hepiniz hoş geldiniz. Bizler bu sene ilk defa Evlad-ı Fatihan'da, hem Bulgaristan'da hem Yunanistan'da iftar sofraları kuruyoruz. Sultangazi Belediyesi olarak İstanbul'dan bu bölgeye gelen tek belediyeyiz. Kurduğumuz iftar sofralarında yüzlerce soydaşımızla bir araya geliyoruz. Bulgaristan ve Yunanistan'da 9 noktada iftar programları düzenliyoruz. Eğer İstanbul'a, Sultangazi'ye gelirseniz orada bir eviniz olduğunu, sizi sımsıcak karşılayacak insanlar olduğunuzu bilmenizi isterim. Gönül sofralarımıza misafir olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum" dedi.

'GÖNÜL SOFRALARINDA İFTAR BULUŞMALARIMIZ DEVAM EDECEK'

Sofya ve Filibe'nin ardından bu sefer Kırcaali'de iftar sofrası kurduklarını belirten Dursun, "Bu kıymetli organizasyonda emeği geçen, bizlere yardımcı olan Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği'ne ve Bulgaristan Cumhuriyeti Müslümanlar Diyaneti Başmüftülüğü'ne emeklerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. Osmanlı döneminin izlerini hala barındıran Evlad-ı Fatihan diyarında Ramazan boyunca soydaşlarımızla birlikte gönül sofralarında beraber olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.