Sultangazi’de 5 katlı binanın çatısı yandı: 2 kişi dumandan etkilendi

Cebeci Mahallesi 2511 Sokak'taki 5 katlı binanın çatı katı katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

EKİPLER MÜDAHALE ETTİ

İtfaiye ekipleri bina sakinlerini tahliye ederek yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

2 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ

Dumandan etkilenen 2 kişi, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yangında binanın çatı katında hasar oluştu.