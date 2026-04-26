Sultangazi’de böyle panik görülmedi: Deprem sanıp kendilerini dışarı attılar: Gerçek çok başka çıktı!

Olay, dün saat 20.40 sıralarında 50. Yıl Mahallesi'nde bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Sokaktan geçen hafif ticari aracın ses sisteminden çıkan yüksek ses nedeniyle kahvehanenin camlarında titreme oluştu. Bunun üzerine deprem olduğunu düşünen müşteriler panikle dışarı kaçtı.