Sultangazi'deki yangın, saat 01.30 sıralarında Habibler Mahallesi 2723 Sokak'ta bulunan iş yerlerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, yan yana olan tek katlı halı yıkama ve marangoz atölyesi olarak kullanılan iki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Alevler kısa sürede iş yerlerini de sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bulundu.
Sultangazi'de iki iş yeri alev alev yandı | Video