Sultangazi’de ‘İkram Çeşmesi’nden sabahları sıcak çorba dağıtılıyor

Sultangazi Belediyesi sabah saatlerinde insanların kahvaltı ve yemek yemeden evden çıkmaları nedeniyle 07.30 – 08.30 saatleri arasında İkram Çeşmesinden vatandaşlar için çorba dağıtıyor. Çorbanın yanında su ve ekmek de veriliyor.

Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi girişi önünde çorba ikramına devam ediliyor. Akşamları 20.00 – 00.00 saatleri arasında hizmet veren Çorba çeşmesi, özellikle sağlık çalışanları ve hastanede acil işi olan vatandaşlar için büyük kolaylık sağlıyor.

'SICAK ÇORBALARIMIZ HER GÜN YÜZLERCE KİŞİYE ULAŞIYOR'

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, "Sıcak çorbalarımız her gün yüzlerce kişiye ulaşıyor. Hastane önündeki ikram çeşmelerimiz hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına büyük kolaylık sağlamaya devam ediyor. Merkez Cami önündeki ikram çeşmemizden ise artık her sabah sıcacık çorba akıyor. Kahvaltı yapmadan aceleyle işe giden ya da işten eve dönen vatandaşlarımız ile okula giden yavrularımıza sıcak çorba ikramında bulunuyoruz" diye konuştu.