Sultangazi’de motosikletle silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Olay, saat 22.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2393 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.