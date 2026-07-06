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Giriş Tarihi: 6.07.2026 08:43

Sultangazi'de motosikletle silahlı saldırı: 1 ağır yaralı

Sultangazi'de çalıntı motosikletle sokağa gelen şüpheliler, tartıştıkları kişiyi silahla vurup ağır yaraladı. 2 şüpheli, geldikleri motosikleti olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

DHA Yaşam
Sultangazi’de motosikletle silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
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Olay, saat 22.30 sıralarında Esentepe Mahallesi 2393 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, plakası alınamayan motosikletle sokağa gelen 2 şüpheli ile henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AĞIR YARALANDI

Tartışmanın büyümesi üzerine motosikletli şüpheliler, yanlarındaki silahla ateş açtı. Karnından ve omzunda vurulan kişi ağır yaralanırken, saldırganlar geldikleri motosikleti olay yerinde bırakıp yaya olarak kaçtı.

HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi.

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ŞÜPHELİLER HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelilerin bıraktığı motosikletin çalıntı olduğunu tespit etti. Çevredeki güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı

Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#SULTANGAZİ

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Sultangazi'de motosikletle silahlı saldırı: 1 ağır yaralı
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