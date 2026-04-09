Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Giriş Tarihi: 9.04.2026 05:45

Sultangazi'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada biri ağır, 2 kişi yaralandı.

AA
Sultangazi’de silahlı kavga: 1’i ağır 2 yaralı
  • ABONE OL

Esentepe Mahallesi 2364. Sokak'taki şehir parkında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında taraflardan bir kişi diğer gruptakilere silahla ateş ederek olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine belirtilen adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan M.A. ile ismi öğrenilemeyen bir kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan M.A'nın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin bölgede yaptıkları incelemelerde park halindeki araçlara ve çevredeki duvarlara kurşun isabet ettiği görüldü.

Ekipler, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Sultangazi'de silahlı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz