Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi’de soygun girişimi: Kuyumcuyu silah kabzası ile darp ettiler
Giriş Tarihi: 14.03.2026 12:58

Sultangazi’de soygun girişimi: Kuyumcuyu silah kabzası ile darp ettiler

İstanbul Sultangazi’de bir süre önce çaldıkları motosikletle kuyumcuya giden başlarında kasklı iki saldırgan ellerindeki tüfekle içeri girip soyguna kalktı. Silah kabzası ile kuyumcuyu darp edip malları almaya çalışsa da kuyumcu saldırganları tekme yumruk geri püskürtmeyi başardı. Saldırganlar soygunu yapamadan geldikleri motorla kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa şüpheliyi yakaladı.

Yunus Emre KAVAK
  • ABONE OL

Sultangazi'de 3 Mart günü bir motosiklet çalındı. Motoru çalan saldırganlar iddiaya göre 11 Mart'ta bir kuyumcuya geldi. Kafalarında kask ellerinde silahla içeri giren saldırganlar işyeri sahibine saldırmaya başladı. Tezgahın arkasına geçip silah kabzası ile peş peşe vurmaya başladı. Bir saldırgan ise kapıda bekleyip içeri girmek isteyenleri kovaladı.

OLAY ANI KAMERADA

Ancak işyeri sahibi dirençli çıkınca saldırgan adım adım geri kaçmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan saldırganlar tekme yumruk dışarı çıkarıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırganlar geldikleri çalıntı motorlar kaçarak uzaklaştı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalandı.

İki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz