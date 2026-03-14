Sultangazi’de soygun girişimi: Kuyumcuyu silah kabzası ile darp ettiler

Sultangazi'de 3 Mart günü bir motosiklet çalındı. Motoru çalan saldırganlar iddiaya göre 11 Mart'ta bir kuyumcuya geldi. Kafalarında kask ellerinde silahla içeri giren saldırganlar işyeri sahibine saldırmaya başladı. Tezgahın arkasına geçip silah kabzası ile peş peşe vurmaya başladı. Bir saldırgan ise kapıda bekleyip içeri girmek isteyenleri kovaladı.

OLAY ANI KAMERADA

Ancak işyeri sahibi dirençli çıkınca saldırgan adım adım geri kaçmaya başladı. Ne olduğunu anlayamayan saldırganlar tekme yumruk dışarı çıkarıldı. O anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Saldırganlar geldikleri çalıntı motorlar kaçarak uzaklaştı.

2 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Şikayet üzerine çalışma başlatan Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kısa sürede kimliklerini tespit ettiği şüphelileri yakalandı.

İki şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.