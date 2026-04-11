Haberler Yaşam Haberleri Sultangazi’de yürek burkan olay! Engelli gence ve annesine sopalı saldırı: “Beni istemiyorlar”
Giriş Tarihi: 11.04.2026 12:28

Sultangazi’de yürek burkan olay! Engelli gence ve annesine sopalı saldırı: “Beni istemiyorlar”

Sultangazi'de annesiyle beraber ablasını ziyarete giden yüzde 70 zihinsel engelli Kadir Gökçe sokak ortasında saldırıya uğradı. Gökçe'nin kendilerine hakaret etiğini öne süren 2 kişi sopalarla saldırdı. Oğlunu kurtarmaya çalışan anne de darbedilerek yaralandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA Yaşam
Sultangazi’de yürek burkan olay! Engelli gence ve annesine sopalı saldırı: Beni istemiyorlar
Olay, dün sabah saat 07.00 sıralarında Cebeci Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzde 70 engelli olan Kadir Gökçe ablasının yanına giderek telefonuna mesajlaşma uygulaması indirmek istedi.

ZİHİNSEL ENGELLİ GENCE SOPALI SALDIRI

Ablasının yaşadığı sokakta karşılaştığı kişiler, Gökçe'nin kendilerine hakaret ettiğini öne sürdü. Annesinin yanında Gökçe ile tartışmaya başladı. Tartışma sırasında 2 kişi sopalarla Kadir Gökçe'yi darbetti.

ANNEYE DE EL KALDIRDILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler kavgayı ayırmak istediği sırada 2 kişiden biri Gökçe'nin annesi Ayfer Kaya'ya vurmaya başladı.

DEHŞET ANLARI KAMERAYA YANSIDI

O anlar güvenlik kamerasına yansırken gözaltına alınan 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

'SEN DELİ KADİRSİN DİYORLAR'

Anne Ayfer Kaya, "Olay, dün saat 06.30 sıralarında oldu. Oğlum ablasının yanına gitti. Oğlum oraya gidince 'niye sen buraya geliyorsun, sen deli kadirsin' diyorlar kavga çıkıyor. Daha sonra polis geldi. Ben de müdahale edince üzerime yürüdüler ve beni dövdüler" dedi.

'BENİ İSTEMİYORLAR'

Kadir Gökçe, " Ablamın yanına gittim sonra beni orada dövdüler. Beni istemiyorlar, engelli olduğumu deli olduğumu söylüyorlar. Gelip benim arkamdan vurdular. İyiyim ama kafam ağrıyor. Davacıyım, sonuna kadar davacıyım" dedi.

Sultangazi’de yürek burkan olay! Engelli gence ve annesine sopalı saldırı: “Beni istemiyorlar”
